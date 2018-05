Korrespondenten berichten über Sozialhilfe

Staatliche Unterstützung für Arme - vom Staat gibt es meist nur das Allernötigste. (pa/dpa/Stratenschulte)

In ganz Südamerika gibt es kein funktionierendes Sozialhilfesystem. In Südafrika bekommen Arme eine kleine Unterstützung, von der momentan 17 Millionen Menschen abhängig sind. Das Geld für Hilfebedürftig in Indien kommt bei ihnen oft nicht an, weil sie kein eigenes Konto haben.

