Ist der neue Ego-Shooter "Wolfenstein II: The New Colossus" auch ein politisches Statement? Der Hersteller dementiert ist - und wirbt mit politischen Hashtags für das Spiel. Mehr

Liebevoll dekoriert und klug sortiert: Mit "A History of Magic" erklärt die British Library die Geschichte der Magie. Die multimediale Ausstellung in London lehnt sich an den Stundenplan von Harry Potters Zauberschule Hogwarts an.Mehr