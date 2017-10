Korrespondenten berichten über Hochhäuser

Die Skyline von Singapur (imago/Xinhua)

Singapur steht auf der Liste der Städte mit den meisten Hochhäusern auf Platz sechs. Wegen der Erdbebengefahr sind in Mexiko sehr hohe Gebäude eher selten. In London denken beim Thema Hochhaus die Menschen nun an den verheerenden Brand im Grenfell Tower.

Alltag anders - auch diesmal wieder zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de