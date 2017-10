Korrespondenten berichten über Freizeit

Junges Paar auf einem Fahrrad mit Luftballons (Imago/ Ute Grabowsky)

In Mexiko ist Freizeit nahezu ausschließlich Familienzeit; die meisten Japaner kennen den Begriff "Freizeit" so gar nicht und in Italien wird das gar nicht so richtig getrennt - Arbeitszeit und Freizeit. Und in Frankreich? Da wird in der Freizeit erst gekocht und dann gegessen.

Alltag anders - auch diesmal wieder zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt.

