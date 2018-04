Korrespondenten berichten über Einbruch

In den USA haben inzwischen 22 Prozent aller Haushalte eine Alarmanlage. (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

In Singapur ist die Kriminalitätsrate traumhaft gering. Wenig Einbrüche gibt es auch in Indien – was hier wohl am Wachpersonal der Reichen liegt. In den USA sind Einbrüche aber eine großes Thema: vor allem in der Hauptstadt Washington D.C.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de.