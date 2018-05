Korrespondenten berichten über Brillen

Modetrends bei Brillen spielen in vielen Ländern eine große Rollen - jedoch nicht überall. (dpa)

In Indien gibt es mittlerweile die gleichen Hipster-Brillen, die auch in Deutschland im Trend liegen. In Singapur sind Brillen allgegenwärtig. Denn: Drei Viertel der Bewohner sind kurzsichtig. Und in Ägypten ist das Brillentragen bei den meisten nur ein notwendiges Übel.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de.