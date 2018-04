Korrespondenten berichten über Bioläden

So verbreitet wie in Deutschland sind Bioläden sonst nirgends. (imago/photothek)

Biowaren gibt es in China schon, Bioläden aber nicht. Auch in Tschechien sind keine Bioläden zu finden, hier werden die Produkte an speziellen Ständen angeboten. Und in Südafrika ist ein Trend zu Bioprodukten zu verzeichnen, so verbreitet wie in Deutschland sind die Bioläden jedoch nicht.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de.