Korrespondenten berichten über Autodiebe

Autos sind nirgends sicher. In allen Ländern werden sie gestohlen. (imago)

In Argentinien werden unglaublich viele Autos gestohlen, auf der Straße sollte man sie deshalb nicht parken. Ein Problem stellt auch der Diebstahl von Autoteilen dar. In Tschechien war Autodiebstahl in den 90er-Jahren ein großes Thema. Da verschwanden pro Jahr gut 20.000 Fahrzeuge.

In Südafrika ist Kriminalität ohnehin ein großes Problem - und da gehört Autodiebstahl auch dazu. Einige Modelle sind bei den Dieben besonders beliebt. In China stehen hohe Strafen auf Autodiebstahl. Dennoch verschwinden immer wieder Fahrzeuge und werden dann gleich in die Nachbarländer verschoben.

