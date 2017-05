Konzert Im Abseits

Live aus dem Volkshaus Jena

Jenaer Philharmonie (Foto: Tobias Tanzyna, Quelle: Jenaer Phiharmonie)

Nicht nur mit seinen Lebensdaten 1906-84 steht der Komponist Gerhard Frommel mitten im 20. Jahrhundert; er verkörpert auch beispielhaft dessen politische und ästhetische Widersprüche.

Als – nach eigenem Bekunden – "klassischer Romantiker" hielt er sich lebenslang außerhalb der jeweils angesagten Strömungen von Atonalität, Serialität und Aleatorik und geriet damit vor allem nach 1945 fast zwangsläufig ins Abseits. Seit den 60er Jahren komponierte er kaum noch, sondern konzentrierte sich auf die Musikpublizistik sowie vor allem auf seine Verbands- und Hochschularbeit im südwestdeutschen Raum.

Dabei hatte sich kein Geringerer als Wilhelm Furtwängler erfolgreich für Frommels 1937 entstandene 1. Sinfonie eingesetzt, die auch in Jena erklingen wird. Ihre Entstehungs- und Uraufführungsjahre (1942) verweisen freilich auch darauf, dass der Künstler im nationalsozialistischen Kulturbetrieb eine mindestens zwiespältige Rolle spielte, obwohl er verfemte Komponisten wie Bartok oder Strawinsky schätzte und das auch öffentlich kundtat; seine – sicher glaubwürdige – innere Distanz zum NS-Staat ging nicht so weit, dass er sich der Mitgliedschaft in der NSDAP oder Kompositionsaufträgen zur Verherrlichung der Wehrmacht verweigert hätte.

Gerade bei dieser komplizierten, in Teilen widersprüchlichen Sachlage ist es wichtig, sich als kritischer Hörer selbst ein "Klangbild" machen zu können – und genau das ist das Ziel der Jenaer Philharmoniker und ihres Dirigenten Jürgen Bruns, die neben der genannten E-Dur-Sinfonie auch Frommels "Sinfonisches Vorspiel" von 1943 präsentieren werden. Als Kontrast dazwischen ein Werk, das in jenen Jahren von Staats wegen verstummen musste: Felix Mendelssohn-Bartholdys ebenso leidenschaftliches wie lichtes e-moll-Violinkonzert.

Gerhard Frommel

Sinfonisches Vorspiel für Orchester op. 23

Felix Mendelssohn Bartholdy

Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64

ca. 20.50 Konzertpause

Gerhard Frommel

Sinfonie Nr.1 E-Dur op. 13

Lea Birriner, Violine

Jenaer Philharmonie

Leitung: Jürgen Bruns