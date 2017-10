Kulturnachrichten

Samstag, 7. Oktober 2017

Konzert für Berliner Steuerzahler Staatsoper bedankt sich für Unterstützung bei Sanierung Als Dank an die Berliner Steuerzahler gibt die Staatsoper Unter den Linden heute Mittag ein Konzert mit der Staatskapelle und Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. Damit wolle sich die Staatsoper für die Unterstützung bei der Sanierung bedanken. Das Konzert bei freiem Eintritt wird auch auf dem Bebelplatz ausgestrahlt. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Edward Elgar, Giuseppe Verdi und Anton Smetana. Die Karten wurden über die Staatsoper verlost. Die Staatsoper war am Dienstag nach siebenjähriger Renovierung wiedereröffnet worden. Die Kosten in Höhe von rund 400 Millionen Euro trägt zum Teil der Bund mit 200 Millionen, der Rest kommt aus dem Berliner Haushalt.

Isa Genzken bekommt Kaiserring 2017 Künstlerin erhält bedeutende Auszeichnung in Goslar Die Berliner Künstlerin Isa Genzken erhält heute den Kaiserring 2017 der Stadt Goslar. Die Auszeichnung gilt als eine der weltweit bedeutendsten für moderne Kunst. Genzken, die 1948 in Bad Oldesloe geboren wurde, führt nach Darstellung der Jury seit mehr als 30 Jahren "den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an". In ihren Skulpturen, aber auch in Fotografien und Installationen zeige sie "Umbrüche, Gegensätze, Gewalt und Brutalitäten unserer Gesellschaften" und ermögliche es dem Betrachter, "der Wahrheit ein Stück näher zu kommen". Der Kaiserring wird seit 1975 jährlich verliehen. Frühere Träger sind unter anderem Christo, Joseph Beuys, Max Ernst und Georg Baselitz.

Planungen für nächste documenta Vorbereitungen trotz Finanzdefizits Trotz der finanziellen Schieflage der documenta in Kassel werden noch Ende dieses Jahres die Vorbereitungen für die nächste Kunstausstellung beginnen. "Die documenta 15 werde 2022 stattfinden, sagte Kassels Oberbürgermeister Geselle heute. Gerüchte über eine Verschiebung dementierte er. Die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel wird zum Jahresende voraussichtlich ein bilanzielles Defizit von 5,4 Millionen Euro einfahren. Die Stadt Kassel und das Land Hessen als Gesellschafter der documenta gGmbH müssten sich dieses dann teilen. "Die steuerlichen Erträge sind so gut, dass wir das verkraften können", sagt Geselle. Die documenta fand vom 8. April bis zum 17. September in Kassel und Athen statt.