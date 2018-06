Kongress über die Zukunft der Volksbühne in Berlin

Samstag, 16. Juni 2018

"Vorsicht Volksbühne!" heißt der Kongress, bei dem seit Freitagabend bis Samstagnachmittag in Berlin mit Theatermachern, Wissenschaftler und dem Publikum über die Zukunft des Theaters debattiert wird. Nachdem Frank Castorf rund 25 Jahre das Kult-Theater geleitet hatte, gab sein Nachfolger Chris Dercon noch vor Ende seiner ersten Spielzeit wieder auf. Er war von Teilen der Berliner Kulturszene massiv abgelehnt und angefeindet worden. Es gehe um "Erwartungen und Wünsche an eine Volks-Bühne in der Hauptstadt", so die Akademie der Künste, die das Treffen veranstaltet. Derzeit wird die Volksbühne von Klaus Dörr als Interimschef geleitet, der bis Sommer 2020 bleiben soll. Die Volksbühne sei zum Symbol des kulturellen Zusammenwachsens der Stadt geworden, sagte Akademiepräsidentin Jeanine Meerapfel. Dies bedeute auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Nele Hertling, frühere Chefin des Berliner Hebbel-Theaters und Direktorin der Sektion Darstellende Kunst der Akademie, äußerte die Hoffnung, dass sich aus dem Kongress etwas ergebe, woraus sich die Zukunft der Volksbühne gestalten lasse.

Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in Köln, teilte eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch mit, bei dem er selbst mehr als zwei Jahrzehnte als Lektor gearbeitet hatte. Dieter Wellershoff schrieb mehr als 40 Romane, Novellen, Erzählungen, Essays und autobiografische Bücher. In „Der Ernstfall von 1995 berichtete er über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Damals wurde er verwundet und verbrachte mehrere Monate im Lazarett. Die Konflikte des Lebens waren die Grundlage für Dieter Wellershoffs Erzählstoff. Sein Roman „Der Liebeswunsch wurde im Jahr 2000 zum Auflagenerfolg und später auch fürs Kino verfilmt.Für seine Werke erhielt der Kölner Schriftsteller unter anderem den Heinrich-Böll-Preis und den Hölderlin-Preis.

Nach Antisemitismus-Vorwurf durch Oberbürgermeister Dieter Reiter

Eine Presseerklärung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sorgt für Unmut bei Roger Waters, dem Mitbegründer der Rockband Pink Floyd. Nach einem Konzert am Mittwoch von Waters in Münchens Olympiahalle hatte der SPD-Politiker ihm in dem Text Antisemitismus vorgeworfen. Waters Berliner Anwalt Christian Schertz fordert, dass die Stadt München die Presseerklärung löscht. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten wies er zurück. Waters habe sich zwar kritisch zur Politik des Staates Israel geäußert, aber niemals "abfällig über Menschen jüdischen Glaubens". Schon seit einiger Zeit werden Waters Konzerte wegen seiner Äußerungen von mehrere ARD-Sendern nicht mehr präsentiert. Laut Reiter werde nach einem Stadtratsbeschluss die Olympiahalle künftig nicht mehr an Waters vermietet. Es sei ihm wichtig "unmissverständlich klarzustellen, dass die antisemitische Stimmungsmache Roger Waters' in München weder willkommen ist noch unwidersprochen bleibt". Reiter habe mit der Erklärung seine Neutralitätspflicht verletzt, meinte Waters Anwalt.