Kulturnachrichten

Montag, 21. Mai 2018

Komponist Dieter Schnebel gestorben Trauer um einen der wichtigsten Akteure experimenteller Musik Der Komponist Dieter Schnebel ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren in Berlin, wie Deutschlandfunk Kultur von der Familie Schnebels erfuhr. Der am 14. März 1930 in Lahr/Schwarzwald geborene Schnebel war für seine Kompositionen auf dem Gebiet der experimentellen Musik bekannt. Er war von 1976 bis 1995 Professor für experimentelle Musik und Musikwissenschaft an der Hochschule der Künste in Berlin. Zudem war er als Theologe tätig und verfasste zahlreiche musikwissenschaftliche Essays und Bücher.

"Europa-Nostra"-Preis für restaurierte Kirche auf Naxos Auch zehn deutsche Kirchen hatten sich um den Preis beworben Die Restaurierung eines der wichtigsten Gotteshäuser Griechenlands, der Kirche Agia Kyriaki auf der Insel Naxos, wird mit dem "Europa Nostra"-Preis ausgezeichnet. Damit werde insbesondere die Arbeit griechischer und Schweizer Experten bei der Bewahrung der aus dem 8. und 9. Jahrhundert stammenden Wandmalereien dort gewürdigt. Der Preis wird gemeinsam von der Europäischen Kommission und der "Europa Nostra"-Stiftung vergeben. In diesem Jahr hatten sich insgesamt 163 Projekte aus 31 Ländern für die Auszeichnung beworben. Auch aus Deutschland hatten sich zehn Projekte beworben, dazu gehören die konservatorischen Arbeiten am Winzerberg des Potsdamer Schlosses Sanssouci und das restaurierte Doktor Barner-Sanatorium in Braunlage.

Dylans Gitarre für 490.000 Dollar versteigert Fender Telecaster E-Gitarre für 490.000 Dollar versteigert Eine von Weltstar Bob Dylan gespielte Gitarre wurde am heutigen Samstag in New York versteigert. Es handelt sich um die 1965 Fender Telecaster E-Gitarre , wie das Auktionshaus Julien's auf Twitter bestätigte. Dylan schrieb mit der Gitarre Musikgeschichte: Er spielte sie auf seiner Welttournee 1966. Bis dahin spielte der Folkmusiker fast ausschließlich auf einer akustischen Gitarre und verstärkte seine Musik nicht elektrisch. Die E-Gitarre gehörte dem Gitarristen und Songwriter Robbie Robertson und wurde Julien's zufolge von Dylan und auch von weiteren Musiklegenden wie George Harrison und Eric Clapton gespielt. Sie kam demzufolge bei großen Konzerten und den Aufnahmen zu wichtigen Rock'n'Roll-Alben zum Einsatz. Über den neuen Besitzer machte das Auktionshaus keine Angaben.

Luc Besson der Vergewaltigung beschuldigt 27 Jahre alte Schauspielerin reichte Klage ein Eine 27 Jahre alte Schauspielerin wirft dem französischen Regisseur und Produzenten Luc Besson Vergewaltigung vor. Die Frau habe Anzeige bei der Polizei erstattet, es laufe nun eine Untersuchung, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine namentlich ungenannte Justizquelle. Bessons Anwalt Thierry Marembert erklärte demnach, dass Besson "diese frei erfundenen Anschuldigungen kategorisch" zurückweise. Besson kenne die Person und habe sich niemals unangebracht verhalten. Der Vorfall soll sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in einem Pariser Luxushotel ereignet haben. Der 59 Jahre alte Regisseur, der sich im Ausland aufhalte, sei bisher nicht angehört worden, hieß es in dem Bericht.