Klangporträt Myanmars von Alvin Curran The Irrawaddy Blues

Von Alvin Curran

Kind in Bagan lernt, eine Glock zu schlagen (Susan Levenstein)

"The Irrawaddy Blues" ist eine minimalistische Symphonie atmosphärischer Klänge und Geräusche, aufgenommen in den Jahren 2014 bis 2016 in Myanmar. Alvin Curran reiste als Tourist mit seiner Frau von den Seen im Norden nach Bagan und Mandalay, den Irrawaddy hinab nach Yangon und danach zu den abgelegenen Inseln in der Andamanensee. Curran fand überall besondere und unverwechselbare Klänge. Die Komposition des Radiostücks ist ein sehr persönliches Hörporträt Myanmars, das den Ton einfach für sich "sprechen" lässt.

Ochsenkarren bei Nyaungshwe (Susan Levenstein)

Straßenarbeiterinnen zwischen Pindaya und Mandalay (Susan Levenstein)

"The Irrawaddy Blues" war Teil der gemeinsamen Radiokunst-Ausstellung "Every Time A Ear di Soun". Während der documenta 14 präsentierte das Festival und Deutschlandfunk Kultur 30 neue Hörstücke von internationalen Künstler*innen. Diese Klänge wurden von neun Rundfunksendern auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Der Titel der Ausstellung ist einem Song des jamaikanischen Dub-Poeten Mutabaruka entlehnt. Er bedeutet "Immer wenn ich den Klang höre".

Ufer des Irrawaddy (Susan Levenstein)

Große Glocke - Shwedagon Paya, Rangun (Susan Levenstein)

Von Alvin Curran

Tonmischung: Angelo-Maria Farro

Produktion: documenta 14 / Deutschlandfunk Kultur 2017



Länge: ca. 47'30

Opfer für den Sonntags-Buddha am Shwedagon Temple in Rangun (Susan Levenstein)

Frauen flüstern einer Heiligenstatue Geheimnisse zu - Botataung Paya, Rangun (Susan Levenstein)

Alvin Curran, geboren 1938 in den USA, stilprägender Komponist der live-elektronischen Musik. Mitbegründer der Gruppe "Musica Elettronica Viva". Zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Stipendien, darunter Ars Electronica (2004), Phonurgia Nova (2005) und Elson lectureship der Universität Harvard (2012). Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Living Room Music" (2009).