Klangkunst: Die Stimme aus dem Off The Speaker

Von Pan Daijing, Valerio Tricoli und Werner Dafeldecker

Klänge werden in Echtzeit gesampelt. (imago / David Heerde)

Woher weiß ich, dass neben mir noch andere Menschen existieren? Das fragt sich die Sprecherin in "The Speaker". Gedanken zu Solipsismus, Paranoia und Identität gehen über in Improvisationen für Stimme, Bandmaschine und sechs mobile Lautsprecher. Elektronische und vokale Klänge werden in Echtzeit gesampelt, verschoben, modifiziert und transformiert. Eine sich ständig verändernde, psychoakustische Klangumgebung entsteht.

The Speaker

Von Pan Daijing, Valerio Tricoli und Werner Dafeldecker

Stimme und Performance: Pan Daijing

Tonbandmaschine und Echtzeit-Sampling: Valerio Tricoli

Diffusion, Funktionsgeneratoren: Werner Dafeldecker

Produktion: Autorenproduktion 2018



Länge: 57'03

Pan Daijing, geboren im Südwesten Chinas, lebt in Berlin. Sie ist Musikerin und Vokalperformerin. 2015 veröffentlichte sie auf dem Label ‚Noisekölln’ ihr erstes Album: ‚Sex and Disease’. 2016 folgte ‚Lack’ auf PAN Records.



Werner Dafeldecker, geboren 1964 in Wien, lebt als Musiker, Komponist und Klangkünstler in Berlin. Zahlreiche Kompositionen für Radio, Film und CD.



Valerio Tricoli, geboren 1977 in Palermo, ist Komponist und Klangkünstler. Sein Instrument ist die Bandmaschine.