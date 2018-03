Klangkunst: Abschied von den Hörgewohnheiten Untraining the Ear

Von Tara Transitory und Audrey Chen

Signet der Veranstaltungsreihe „Untraining the Ear“ (SAVVY Contemporary)

Auf unsere Ohren ist Verlass. Mit ihrer Hilfe orientieren wir uns in der Welt und in der Gesellschaft. Unser Hören ist jedoch nicht selten beeinflusst von unserem Denken. Wir erkennen das, was wir ohnehin zu wissen glauben.

Diesen Mechanismus hinterfragt ein Kuratorenteam vom Berliner Kunstraum SAVVY Contemporary, dem CTM-Festival und Deutschlandfunk Kultur. Sie laden internationale Künstlerinnen dazu ein, ihre jeweilige Hörpraxis vorzustellen und in aktiven Dialog mit dem Publikum zu treten. Das Hören soll zu neuem Denken anregen.

Ursendung

Von Tara Transitory u.a.

Moderation: Esther Schelander

Dramaturgie: Kamila Metwaly, Jan Rohlf und Marcus Gammel

Produktionsleitung: Abhishek Nilamber and Beya Othmani

Recherche: Gwen Mitchell

Produktion: SAVVY Contemporary/Dlf Kultur/DISK-CTM 2017



Länge: 54'28



Mit freundlicher Unterstützung des Musicboard Berlin

Tara Transitory, ist eine der aktivsten Sound- und Konzeptkünstlerinnen Südostasiens.