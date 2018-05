Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Mai 2018

"Kippa des Anstoßes" im Jüdischen Museum Berlin Die Kopfbedeckung des im April angegriffenen Israeli wird ausgestellt Die jüdische Kopfbedeckung, die ein junger arabischer Israeli trug, als er im April in Berlin von einem mutmaßlich arabischen Flüchtling attackiert wurde, wird als "Kippa des Anstoßes" in einer sogenannten Rapid Response Vitrine im Foyer des jüdischen Museums Berlin präsentiert. Bei der Rapid Response Methodik, dem schnellen Ein- und Zugreifen als Sammlungsstrategie, geht es darum, Objekte zu historischen Momenten zeitnah zu sammeln und auszustellen. Museen seien diskursive Räume, sagte Programmdirektorin Léontine Meijer-van Mensch. Mit der Methode des Rapid Response sollen Besucher einladen werden, in den Dialog zu treten. Als weitere Exponate sind Objekte und Fotos aus dem Umfeld der anschließenden Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vom 25. April zu sehen. Der auf einem Handyvideo dokumentierte antisemitische Vorfall hatte Mitte April bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Verdienstorden für Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch bekommt Landesverdienstorden Nordrhein-Westfalens Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch (92), eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters in Auschwitz, erhält den nordrhein-westfälischen Verdienstorden. Durch zahllose Vorträge in Schulen habe sie sich große Verdienste erworben, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Die Auszeichnung wird der in Breslau geborenen Lasker-Wallfisch auf den Tag 75 Jahre nach ihrer Verurteilung verliehen. Die damals 17-Jährige war am 5. Juni 1943 wegen Urkundenfälschung auch zugunsten französischer Kriegsgefangener zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden. Lasker-Wallfisch hatte versucht, mit gefälschten Pässen nach Frankreich zu entkommen. Ende 1943 wurde sie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort wurde sie gezwungen, beim Ein- und Auszug der Arbeitstrupps mit anderen Häftlingen zu musizieren. Nach der Befreiung wanderte sie nach London aus, wo sie das London English Chamber Orchestra mitbegründete. Der Landesverdienstorden ist eine der höchsten Auszeichnungen Nordrhein-Westfalens und auf 2500 Ordensträger begrenzt.

WDR-Intendant Buhrow räumt Fehler ein Mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung hätte WDR anders umgehen sollen Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), hat im Umgang mit Vorwürfen von sexueller Belästigung gegen Mitarbeiter des Senders drei Fehler eingestanden. Dazu zähle die Ermahnung eines Fernseh-Korrespondenten, der 2010 Hinweise auf sexuelle Belästigung an Verantwortliche im Sender weitergegeben hatte und deshalb arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten musste. Die Ermahnung sei "rückblickend ein Fehler, weil sie einen völlig falschen Eindruck erweckt hat", sagte Buhrow in einem Interview mit dem Magazin "journalist". Der Fall lag noch vor Buhrows Amtszeit. Außerdem räumte Buhrow Versäumnisse im Umgang mit dem Personalrat ein. Dessen Mitglieder hatten kritisiert, dass Hinweise und Einschätzungen des Gremiums übergangen worden seien. Als weiteren Fehler führte er auf, dass der WDR als Anlaufstelle für Betroffene anfangs ausgerechnet eine Kanzlei ausgewählt habe, die den Sender schon in Prozessen gegen Mitarbeiter vertreten habe. Buhrow widersprach Berichten, wonach im WDR ein "Klima der Angst" herrscht. Er bezeichnete den WDR als "kritikfreudigen Laden".

Größte Süßwasserperle der Welt wird versteigert Sie gehörte der russischen Zarin Katharina der Großen Die größte Süßwasserperle der Welt wird in Den Haag versteigert. Die Perle, die einst der russischen Zarin Katharina der Großen gehörte und wegen ihrer eigentümlichen Form als "Schlafender Löwe" bekannt ist, war vermutlich im 18. Jahrhundert in chinesischen Gewässern herangewachsen. Das Auktionshaus Venduehuis schätzt den Wert der rund 120 Gramm schweren und knapp sieben Zentimeter langen Perle auf bis zu 540.000 Euro. Katharina die Große hatte sie 1778 bei einer Versteigerung in Amsterdam erworben. In den turbulenten Jahren nach ihrem Tod verschwand die Perle und tauchte schließlich in Polen wieder auf. 1865 wurde sie von einem niederländischen Goldschmied erworben und blieb für Generationen in seiner Familie, bevor die Amsterdamer Perlengesellschaft sie erwarb.

Beckmann-Gemälde "Die Ägypterin" wird versteigert Wert wird auf bis zu 2 Millionen Euro geschätzt Max Beckmanns Gemälde "Die Ägypterin" wird in Berlin versteigert. Im Auktionshaus Villa Grisebach kommt das 1942 in Holland entstandene Bild an diesem Donnerstagabend unter den Hammer. Sein Wert wird auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt. Das Werk stammt aus dem Nachlass von Barbara Göpel, einer engen Freundin des Malers. Der "weibliche Kopf in Blau und Grau", wie Beckmann das Gemälde nannte, wurde bereits in großen Ausstellungen weltweit gezeigt. Das Bild hatte Beckmanns Förderer Eberhard Göpel in Amsterdam erworben, dessen Frau Barbara das Werkverzeichnis des Künstlers zusammenstellte. Göpel selber war für die Nationalsozialisten am Kunstraub in ganz Europa für ein geplantes "Führermuseum" beteiligt. Beckmanns "Ägypterin" gehörte aber nicht dazu.