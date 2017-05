Eine Oper über die Kälte eines Kunstbegriffs, der sich nur für die Kunst an sich interessiert: Keith Warners Inszenierung von Hans Werner Henzes Vorlage "Elegie für Junge Liebende" am Theater an der Wien überzeugt musikalisch und darstellerisch. Den Stoff für heutige Fragestellungen aufzuschließen, verfehlt sie aber.Mehr