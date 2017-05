Kinokolumne "Top Five" Die besten Lehrerfiguren

Von Anna Wollner

Der Lehrer John Keating (Robin Williams) in einer Szene des Films "Der Club der toten Dichter" (1989) (imago / United Archives)

Was ist ein guter Lehrer? Wir haben fünf Filme herausgesucht, die spannende Lehrerpersönlichkeiten zeigen. Unser Favorit: John Keating in "Der Club der toten Dichter" (1989), gespielt von Robin Williams.

Platz 5: Francois Marin in "Die Klasse" von Laurent Cantet (2008)

Ein Lehrer in einem Pariser Vorort, dessen Klassenzimmer eher an ein Kriegsgebiet erinnert. Kulturelle, religiöse und sprachliche Barrieren bestimmen seinen Alltag. Er braucht Durchsetzungsvermögen und Feingefühl, um die unterschiedlichsten Konflikte und Bildungsniveaus seiner Schüler unter einen Hut zu bekommen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von François Begaudeau. Passenderweise spielt sich Begaudeau auch gleich selbst und gibt somit das wohl authentischste Lehrerbild im täglichen Klassenkampf ab.

Platz 4: Professor Crey in "Die Feuerzangenbowle" von Helmut Weiss

Ein echter Klassiker. Noch heute oft geschaut und vor allem oft zitiert. Heinz Rühmann schummelt sich als Schüler ins Klassenzimmer. Und trifft dort auf den hochgeschlossenen, schnauzbärtigen Crey. Ein Pauker, wie er im Lehrbuch steht. Der Typ, vor dem noch heute Generationen von Schülern zittern. Ein Sinnbild für Autorität – und doch auch Angriffsfläche für Schülerstreiche.

Platz 3: Elizabeth Halsey in "Bad Teacher" von Jake Kasdan (2011)

Die Antithese des Vorzeigelehrers – ausgerechnet eine Frau. Cameron Diaz spielt den feuchten Traum eines jeden Neuntklässlers. Eine heiße Blondine in Gestalt einer Lehrerin, die bei der Berufswahl komplett versagt hat, nach der Trennung ihres Verlobten plötzlich wieder arbeiten muss und sich den reichen Vertretungslehrer schnappen will. Mit den entsprechenden Sprüchen unter der Gürtellinie navigiert sie sich durch den Schulalltag und stellt das pubertäre Lehrer-Schüler-Verhältnis komplett auf den Kopf.

Die Lehrerin Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) und einer ihrer Schüler (Justin Timberlake) in dem Film "Bad Teacher" (2011). (imago / United Archives)

Platz 2: Louanne Johnson in "Dangerous Minds – Wilde Gedanken" von John N. Smith (1995)

Eine vollkommen überqualifizierte Ex-Marine blickt im Klassenzimmer der Parkmount High in prä-adoleszente Abgründe. Keiner interessiert sich für sie, für den Lehrplan oder seinen Sitznachbarn. Um Gehör zu bekommen, muss Johnson (Michelle Pfeiffer) nicht nur selbst Nachhilfe in Lehrmethoden nehmen, sie muss auch ihr Outfit ändern und lernen, ganz langsam das Vertrauen der Schüler zu gewinnen. Unkonventionell, aber erfolgreich.

Louanne Johnson (Michelle Pfeiffer) hat in "Dangerous Minds" Probleme, ihre Schüler zu erreichen. (imago / United Archives)

Platz 1: John Keating in "Der Club der toten Dichter" von Peter Weir (1989)

"Oh Captain, mein Captain". Oder anders gesagt: Robin Williams in der besten Rolle seines Lebens. Ein Englischlehrer, der seine Schüler zu freiem Denken und Handeln erzieht, ihnen auf Augenhöhe begegnet und mehr über das Leben beibringt als der Lehrplan es je könnte. Die Schulleitung schmeißt ihn raus, Keating wird zur tragischen Figur. Aber sein Unterrichtsstil hat vor allem eines vermittelt: Nicht für die Schule lernt man, sondern fürs Leben. Und damit wird der Lehrer am Ende doch noch zum Helden.

Der Lehrer John Keating (Robin Williams) im Film "Der Club der toten Dichter" (imago / Milestone Media )