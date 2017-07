Kinokolumne "Top Five" Die besten Filme über Leben aus dem All

Von Hartwig Tegeler

Steven Spielbergs "Unheimliche Begegnung der dritten Art" (1977) (imago / UnitedArchives)

Außerirdische Gestalten bringen meist Chaos und Schrecken auf die Erde, zumindest in Kinofilmen. Oder können Begegnungen mit fremden Leben aus dem All auch mal gut ausgehen? – Unsere fünf besten Filme über Besucher von fremden Galaxien.

Platz 5: "Life" von Daniel Espinosa (2017)

Man achte beim Horror-Science-Fiction-Film - Betonung auf "Horror" - auf dieses: Je kleiner, winziger der außerirdische Organismus ist, dem die Menschen begegnen, desto gnadenloser…

"Sieh nur, wie schnell es wächst. - Das ist wunderschön."

…desto brutaler wird er sein unheimliches, natürlich blutig-tödliches Werk verrichten. Was für ein naiver Wunsch mit fatalen Folgen:

"Wach auf."

Am Anfang, wenn ihn Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und die anderen aus der Crew der ISS untersuchen, ach, wie entzückend, wie der außerirdische Organismus auf die Handbewegungen des Wissenschaftlers reagiert. Dann aber…

"Er drückt noch fester zu."

…dann entkommt "Calvin" aus der Petrischale. Wächst und wäscht. Im Orbit, also nahe der Erde.

"Das Ding darf hier nicht rein …"

…oder raus oder runter. Sieht aber schlecht aus! Vielleicht war dieser parasitäre Organismus verantwortlich für die Auslöschung allen Lebens auf dem Mars. Und bald auch für das Ende allen Lebens auf unserem Planeten. Selbiges ist in solchen Albtraum-Filmen kein Ponyhof.

Platz 4: "Invasion" von Oliver Hirschbiegel (2007)

Nicole Kidman in dem Film "The Invasion" von Oliver Hirschbiegel. (imago / Entertainment Pictures )

"Es handelt sich um einen sehr robusten Organismus, der die extreme Kälte des Weltalls wie auch die glühende Hitze des Erdwiedereintritts überlebt."

Auch in der vierten Verfilmung von Jack Finneys Roman "Die Körperfresser kommen" hat die Begegnung mit der außerirdischen Lebensform epidemische Folgen: Fremde Organismen "übernehmen" die Menschen. Die Verseuchten verändern, nachdem sie eingeschlafen sind, radikal ihre Persönlichkeit.

"Mein Mann ist nicht mein Mann. Mein Sohn ist nicht mein Sohn."

Die Menschen, also wir, verlieren alle Emotionen, aber, gemeiner Plot Point: Wir hören auch auf, Kriege zu führen. Das Leben aus dem All, die außerirdische Lebensform: Im Kino treffen wir in der Begegnung mit ihr immer auf unsere Träumen oder Albträume. Also unser Inneres. Am Ende von "Invasion" ist alles wieder beim Alten. Mit dem Sieg über die Außerirdischen wird der Mensch dem Menschen wieder der Wolf.

"Sehen Sie mal in die Zeitungen, ob es uns gefällt oder nicht: Wir sind wieder menschlich."

Business und life as usual.

Platz 3: "Star Trek – Der erste Kontakt" von Jonathan Frakes (1996)

"Star Trek - Der erste Kontakt" (1996), Regie: Jonathan Frakes (imago / UnitedArchives)

Im Star-Trek-Universum gibt es die guten, loyalen Lebensformen aus dem All à la Mr. Spock und die bösen. Das Irritierende an den Borg, die das Raumschiff Enterprise kapern, besteht darin, dass sie eine Mischung aus Mensch und Maschine sind. Keine Individualität. Ganz Kollektivbewusstsein. Das ist schon beängstigend genug, aber die noch größere Horror-Vorstellung für uns, den Menschen, den Kinogänger, ist die Tatsache, dass diese Art von Leben die eigene Spezies dadurch fortentwickelt, dass andere Kulturen mental einverleibt werden.

Nun kann man sagen, das ist ja das, was die zivilisierten Völker mit den vorgeblich barbarischen immer machten. Also sind die Außerirdischen mal wieder Spiegel für den homo sapiens. Ein Spiegel allerdings, in den natürlich niemand gerne schauen mag.

Platz 2: "Unheimliche Begegnung der dritten Art" von Steven Spielberg (1977)

Steven Spielbergs "Unheimliche Begegnung der dritten Art" (1977) (imago / United Archives )

Die erste Botschaft bei der Kontaktaufnahme mit Außerirdischen lautet: "Wir sind nicht allein!" Die zweite, mit der richtigen Musik und einem friedvollen Geist präsentiert: Kindheitsträume von Erwachsenen und Kindern können wahr werden. Der offensichtliche Chef der Außerirdischen, der am Ende von "Unheimliche Begegnung der dritten Art" aus diesem herrlich bunten Raumschiff steigt, sieht wie eine etwas schlankere Form des Aliens aus "E.T. – Der Außerirdische". Der klaren Dominanz des Dystopischen, des Düsteren, bei der Begegnung mit dem Leben aus dem All wird hier ein utopischer Moment entgegengesetzt.

Platz 1 : "Arrival" von Denis Villeneuve (2016)

Schauspielerin Amy Adams als Louise Banks im Kinofilm "Arrival", Regie: Denis Villeneuve. (imago stock&people)

Weder knuddelig noch schleimig monströs sind die Außerirdischen bei Denis Villeneuve. Nur fremd, anders in jeglicher Hinsicht. Begegnung mit dem Leben aus dem All bedeutet auf diesem meditativen, ja fast psychotherapeutischen Erfahrungstrip, fremdes Denken, fremde Sprache und in ihr die Struktur eines ganz und gar anders gestalteten Bewusstseins kennenzulernen. Die Linguistin Louise - gespielt von Amy Adams - hofft, dass eine bereichernde Begegnung mit den Lebewesen aus dem All möglich ist:

"Wir müssen miteinander reden!"

Die Utopie menschlicher und womöglich außermenschlicher Kommunikation.