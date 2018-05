Kiew Für tot erklärter Journalist Babtschenko lebt

Erschossen in seiner eigener Wohnung in Kiew: Arkadij Babtschenko (dpa/ Frank Carstensen)

Der angeblich in Kiew ermordete russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige erschien am Mittwoch in Kiew auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU, meldeten verschiedene Agenturen.

