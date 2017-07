KHG-Chor Tübingen Über 100 Semester an der Uni

Der KHG-Chor Tübingen. ( Andreas Kreuzenbeck )

Die Universität Tübingen ist eine der ältesten Universitäten in Deutschland. 1477 gegründet, wird sie also in diesem Jahr 540 Jahre alt. Nicht ganz so alt, aber immerhin auch schon über 50 Jahre gibt es dort den Chor der Katholischen Hochschulgemeinde.

Vor über fünfzig Jahren gründete die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) der Universität Tübingen diesen Chor und gehört seit dem zum Tübinger Musikleben. Für den Chor teilt sich das Jahr in ein Winter- und ein Sommersemester. Beide haben unterschiedliche programmatische Ausrichtungen.

Im Sommer singt der Chor ein a-cappella Programm mit Werken unterschiedlicher Epochen. Im Winter führt der Chor zusammen mit Solisten und Orchester kirchenmusikalische Oratorien auf. 70 Semester lang führte Hartmut Dieter den Chor. In diesem Jahr übernahm nun Peter Lorenz den Chor und wird altes bewahren und neue Akzente setzen.

