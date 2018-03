Kettensägen-Kunstaktion in Athen

Sonntag, 18. März 2018

Der deutsche Maler und Installationskünstler Winfried Muthesius hat am Athener Syntagma-Platz mit einer Kettensäge eines seiner Werke, eine zweimal zwei Meter große goldfarbene Holztafel, zersägt. Die Aktion beobachteten Hunderte Passanten, die Sägegeräusche waren weit über den Syntagma-Platz hinaus zu hören. "Ich mache damit auf die Umweltzerstörung aber auch auf die Gefahren für die Demokratie aufmerksam", erklärte Muthesius. Menschenrechte würden "ausgehöhlt, politische und soziale Systeme geraten ins Wanken und antidemokratische Ideen leben wieder auf". Die Späne und die zersägten Kleinteile der Bildtafel aus Muthesius' Serie "Golden Field" sollen im Athener Numismatischen Museum ausgestellt werden. Dann sollen sie verbrannt und die Asche ins Ägäische Meer geworfen werden.

Gegen "illegale Masseneinwanderung"

Mehrere Autoren fordern in der "Erklärung 2018", "dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird". Zu den Unterzeichnern der im Internet veröffentlichten Erklärung gehört der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp, dessen Kritik an der Flüchtlingspolitik vorige Woche eine Kontroverse ausgelöst hatte. Initiatorin der "Erklärung 2018" ist die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Zu den Unterzeichnern zählen weitere prominente Autoren wie Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin.