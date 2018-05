Katholikentag Frieden, Frauen – und viele Fragen

Moderation: Anne-Francoise Weber

Kurdinnen demonstrieren beim Katholikentag in Münster für Frieden. (Foto: Deutschlandradio)

Vier Tage lang haben rund 70.000 Dauerteilnehmer und Tagesgäste in Münster über den Frieden geredet – denn der 101. Katholikentag stand unter dem Motto "Suche Frieden". In der Sendung Religionen ziehen wir Bilanz: Wir berichten, wie da über Militäreinsätze gestritten wurde und welche neue Wege sich in der Ökumene auftun. Im Gespräch mit der Sozialethikerin Marianne Heimbach-Steins geht es um den Platz der Frauen nicht nur beim Katholikentag. Und der muslimische Theologe Mouhanad Khorchide berichtet, wie der christlich-muslimische Dialog beim Großevent in Münster funktioniert hat.