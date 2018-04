Katharina Grossmann-Hensel: "Als ich ein Kind war ..." Früher war alles besser, oder nicht?

Von Sylvia Schwab

Katharina Grossmann-Hensels "Als ich ein Kind war so wie Du" erzählt keine Märchen, sondern "echte, wahre" Begebenheiten. (dpa / Patrick Pleul / Annette Betz Verlag)

Schon die Titel der Bilderbücher von Katharina Grossmann-Hensel machen neugierig: "Meine Mama ist ein Superheld", "Mein Papa ist Pirat" oder "Eltern richtig erziehen". Gerade ist ein neues Bilderbuch der Autorin erschienen: "Als ich ein Kind war so wie Du".

Erwachsene reden viel und gerne von früher! Denn: "Alle Erwachsenen waren mal Kinder. Sie sagen zu mir: 'Als ich ein Kind war so wie du…' Und dann kann sich die Kleine im leuchtend roten Kleid kaum retten vor alten Geschichten. Der Papa mochte früher keinen Stinkekäse und keine Oliven, dafür aber Sandkuchen und Entengrütze. Pierre, der keinen Papa hatte, hat sich eine Flugmaschine gebaut, die allerdings nie fertig wurde. Tante Käthe hatte viel Langeweile und hat sich unzählige Geschichten ausgedacht. Der Großvater bekam immer Klapse von seinem Vater und die Mama konnte die Sprache der Tiere verstehen.

Kindheitserinnerungen sind wie ein Sack voller Flöhe

Wahre Geschichten? Nicht unbedingt! Wobei natürlich die Frage ist, was Wahrheit ist oder Wirklichkeit – und das ist gleich eine der vielen großen Fragen, die dieses Bilderbuch so ganz nebenbei stellt. Was kann, was will das kleine Mädchen glauben? Und was glauben die Erwachsenen selbst? Ist die Oma wirklich überzeugt, immer ein braves Kind gewesen zu sein?

Und: Hat sie ihrer eigenen Oma alle Geschichten geglaubt? Wenn dieses fantasievolle, kreative Bilderbuch eines klar macht: Wahrheit ist etwas sehr Persönliches, und die Wahrheit der Kindheitserinnerung erst recht! Denn das, was damals wirklich passierte, hat sich im Laufe der Jahre im Kopf verändert. Vergesslichkeit, Fantasie, bewusstes oder unbewusstes Um-Erzählen – Kindheitserinnerungen sind wie ein Sack voller Flöhe, den zu hüten kein Gehirn in der Lage ist.



Glücklicherweise nimmt das kleine Mädchen das nicht übel. Es hört zu und denkt sich seinen Teil. Und erfährt dabei eine Menge über Kindheiten von damals. Über Väter, die ungerecht über eine große Familie herrschten oder nie auftauchten. Über Kinder, die viel allein gelassen wurden und – ohne die Ablenkung durch Handy oder Computer – ihre Langeweile kreativ umsetzen lernten. Oder über Erwachsene, die sich heute noch nichts zutrauen, weil sie damals immer untergebuttert wurden. Früher – das erfährt man auch so nebenbei – war lange nicht alles besser! Aber in der Erinnerung bekommt auch Schwieriges seine humorvolle oder witzige Note.

Viel Witz, Fantasie und sehr gute Bilder

Heiter und entspannt geht dieses Bilderbuch mit seinem komplexen Thema um. Die Erzählungen der Erwachsenen werden in den Illustrationen fröhlich, bunt und detailreich weiter erzählt. Pro Doppelseite gibt es rechts oder links ein großes, leuchtendes, lustiges Bild, und auch der Text gegenüber ist noch einmal umspielt von schwungvollen Zeichnungen.



Wenn Bilderbücher nicht nur gut sein, sondern auch Erfolg haben sollen, dann brauchen sie ein paar unverzichtbare Zutaten: eine kurze, überzeugende Geschichte, möglichst viel Witz und Fantasie und natürlich sehr gute Bilder. "Als ich ein Kind war so wie Du" besitzt all das – und mehr! Es ist ein Bilderbuch voller Es-war-einmal-Geschichten. Doch es erzählt keine Märchen, sondern "echte, wahre" Begebenheiten. Geschichte verwandelt sich in Geschichten. Die wichtigste Frage steht am Schluss: "Und was für ein Erwachsener wird wohl aus dir?"

Katharina Grossmann-Hensel: "Als ich ein Kind war so wie Du"

Annette Betz Verlag, Berlin 2018

32 Seiten, 14,95 Euro, ab 4 Jahren