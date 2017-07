Kulturnachrichten

Mittwoch, 26. Juli 2017

Karlsruher Gemeinderat für Lüpertz-Kunst in U-Bahn Private Initiative soll Spenden sammeln Der Karlsruher Gemeinderat hat grünes Licht für das Kunstprojekt von Markus Lüpertz in den Haltestellen der künftigen U-Bahn gegeben. Eine deutliche Mehrheit stimmte dafür. Eine private Initiative setzt sich dafür ein, die für Werbung vorgesehenen Nischen in den unterirdischen Stationen für einige Jahre mit großformatigen Keramiktafeln des Künstlers zu bestücken und sie damit zur Kunstmeile zu machen. Kritik kommt von Peter Weibel, Direktor des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM). Er sieht wegen der fehlenden Ausschreibung nicht nur demokratische Spielregeln in Gefahr, sondern kritisiert auch den religiösen Charakter des geplanten Kunstwerks.

Einigung im Streit um Klee-Bild "Sumpflegende" Raubkunst-Streit beigelegt Der jahrzehntelange Streit um das Gemälde "Sumpflegende" von Paul Klee ist mit einem Vergleich beendet worden. Damit bleibt das Ölgemälde im Münchner Lenbachhaus der Öffentlichkeit erhalten. Die Nacherben der Kunstsammlerin Sophie Lissitzky-Küppers hatte das Bild, ein Frühwerk Klees, zurückgefordert und auf Herausgabe geklagt. Die Kunstsammlerin hatte das Gemälde dem Provinzialmuseum in Hannover als Dauerleihgabe überlassen und war nach Russland emigiriert. Das Bild wurde 1937 von den Nationalsozialisten in der Münchner Propaganda-Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt und 1941 an den Nazi-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt verkauft. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte die Stadt München und die Gabriele Münter- und Johannes Eicher-Stiftung das Ölbild Anfang der 1980er Jahre einer Galerie in Luzern ab. Die Erben von Lissitzky-Küppers hatten mindestens 1,5 Millionen Euro gefordert; das sei etwa die Hälfte des Schätzwertes für das Klee-Bild. Welche Summe am Ende ausgehandelt wurde ist unbekannt.

Stück des Dresdner "Sophienschatzes" aufgetaucht Medaillon der Bogenschützenkette von 1665 Das Dresdner Stadtmuseum hat ein weiteres Stück des vor 40 Jahren gestohlenen "Sophienschatzes" zurück. Dabei handele es sich um das 13. und vorletzte Medaillion der Bogenschützenkette, die Kurfürst Georg 1665 für seinen Sieg beim Vogelschießen bekommen habe, teilten die städtischen Museen mit. Die Goldschmiedearbeit aus Emaille war im Herbst 2016 im Kunsthandel aufgetaucht. Überreicht hatte das Medaillon eine ältere Dame aus Köln, deren verstorbener Mann solche Kunstwerke gesammelt hatte. Das prominenteste Teil der Kette musste nach den Angaben für 10 000 Euro zurückgekauft werden. Die "Große Königskette der Bogenschützen" gehört zur bedeutenden Medaillen- und Schmucksammlung aus Grabkammern der 1963 zerstörten Sophienkirche, die 1977 aus einer Vitrine im Stadtmuseum verschwand. Der größte Kunstraub in der DDR ist bisher nicht aufgeklärt. Einige Schmuckgegenstände und zwölf Teile der Kette waren schon in der Vergangenheit im Kunsthandel aufgetaucht.

Vergoldete Madonna aus Kapelle gestohlen Die Figur war von Papst Johannes Paul II gesegnet worden Unbekannte haben in Oberfranken eine wertvolle Madonnenfigur aus einer abgesperrten Kapelle in Lahm im Landkreis Kronach gestohlen. Die Figur ist 60 Zentimeter groß, 26 Kilogramm schwer, aus Bronze gegossen und vergoldet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Küsterin hatte gestern Morgen bereits bemerkt, dass die Figur fehlt. Es handelt sich um eine sogenannte Skapuliermadonna, die nur zu besonderen Anlässen öffentlich gezeigt wird. Noch schwerer als der materielle Schaden dürfte für die betroffene katholische Pfarrei der ideelle Verlust wiegen. 1999 war die Figur von Papst Johannes Paul II. in Rom im Beisein von mehreren Hundert Pilgern aus Lahm gesegnet worden.

Gila Lustiger wird Stadtschreiberin Ruhr Die 54-Jährige ist erste Stadtschreiberin für das Ruhrgebiet Die Schriftstellerin Gila Lustiger wird erste Stadtschreiberin für das Ruhrgebiet. Die Tochter des jüdischen Historikers und Publizisten Arno Lustiger wird ab Oktober für ein Jahr im Revier leben, dessen Geschichte und Alltag kennenlernen und sich mit öffentlichen Veranstaltungen ins kulturelle Leben der Region einmischen, wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" meldet. Mit ihrem autobiografischen Familienroman "So sind wir" stand die Autorin 2005 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Ihr Debütroman "Die Bestandsaufnahme" (1995) ist eine Verarbeitung jüdischer Schicksale während des Dritten Reiches. Gila Lustiger lebt in Paris. Sie arbeitete als Verlagslektorin und Fernsehjournalistin.

Daniel Craig wird wieder James Bond Der 49-Jährige spielt 2019 noch einmal den Agenten Daniel Craig soll 2019 doch noch einmal James Bond spielen. Einst soll der britische Schauspieler geschworen haben, er werde sich eher umbringen, als noch einmal in die Rolle des Agenten 007 zu schlüpfen - nun soll er doch wieder schwach geworden sein. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Insider-Quellen. Der Deal für den 25. Streifen über den wohl berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sei perfekt, hieß es weiter. Bereits am Montag hatten die Produktionsfirmen Eon Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) verkündet, dass Bond am 8. November 2019 auf die Leinwand in den USA zurückkehren werde; der Kinostart in Großbritannien und dem Rest der Welt solle wie immer etwas früher sein. Zu Besetzung und Regisseur äußerten sie sich nicht.

Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon Finale am 12. Mai Der Eurovision Song Contest 2018 findet in Lissabon statt. Das gaben die portugiesische Rundfunkanstalt RTP (Rádio e Televisão de Portugal) als Ausrichterin und die veranstaltende EBU (European Broadcasting Union) bekannt. Das Finale geht demnach am 12. Mai über die Bühne - und zwar in der Halle "Meo Arena" am Tejo-Fluss im Stadtviertel Parque das Nações. Die beiden Halbfinale finden am 8. und 10. Mai statt. Neben der Hauptstadt Lissabon waren auch die Städte Braga, Gondomar, Guimarães und Santa Maria da Feira im Rennen um den Austragungsort des 63. ESC. Portugal, das seit 1964 an dem riesigen Musikwettbewerb teilnimmt, darf den kommenden ESC austragen, weil im Mai der Sänger Salvador Sobral mit seinem Lied "Amar Pelos Dois" in Kiew in der Ukraine gewonnen hatte. Es war der erste Sieg für das Land.

Aborigine-Musiker Yunupingu gestorben Geoffrey Gurrumul Yunupingu spielte vor der Queen und Barack Obama Der bekannteste Aborigine-Musiker Australiens, Geoffrey Gurrumul Yunupingu, ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Der blinde Musiker erlitt in einem Krankenhaus der nordaustralischen Stadt Darwin einen Herzinfarkt, wie seine Plattenfirma bestätigte. Bereits seit mehreren Jahren musste er sich wegen einer Erkrankung von Leber und Nieren behandeln lassen. Yunupingu verkaufte mehr als eine halbe Million Tonträger und hatte auch international einigen Erfolg. Bei Konzerten trat er unter anderem vor der britischen Queen Elizabeth II. und US-Präsident Barack Obama auf. Yunupingu kam 1970 auf einer Insel vor der australischen Nordküste im Stamm der Galiwin'ku zur Welt. Er war von Geburt an blind. Mit sechs Jahren fing er an, Gitarre zu spielen. Meist sang er in seiner Stammessprache Yolngu.

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Umjubelte "Meistersinger"-Inszenierung von Barrie Kosky Die Bayreuther Festspiele sind am Abend mit einer fast einhellig bejubelten Neuinszenierung von Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" eröffnet worden. Auch Deutschlandfunk Kultur-Musikkritiker Jürgen Liebig war angetan: "Wie die miteinander spielen, das ist Darstellungskunst höchster Güte - und dann singen sie auch noch toll". Regisseur Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper Berlin, hatte Wagners einzige komische Oper als eindringlichen Weckruf gegen Antisemitismus und Fremdenhass konzipiert und dabei eine direkte Verbindung zum Leben des Komponisten und der Verherrlichung seiner Werke im Nationalsozialismus hergestellt. Unter den Ehrengästen der Premiere waren Bundeskanzlerin Merkel und ihr Mann Joachim Sauer, der bayerische Ministerpräsident Seehofer und das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia von Schweden.

Rolf Hoppe bekommt Preis für sein Lebenswerk Schauspieler erhält Auszeichnung von Märchenfilmfestival Der international bekannte Schauspieler Rolf Hoppe ist erster Preisträger beim neuen Märchenfilmfestival "fabulix" in Annaberg-Buchholz. Bei einer Gala soll der 86-Jährige am 25. August in der Erzgebirgsstadt für sein Lebenswerk geehrt werden.

Er werde die Auszeichnung persönlich entgegennehmen, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Hoppe, der seinen Durchbruch mit dem 1982 oscar-prämierten Spielfilm "Mephisto" von Istvan Szabo feierte, trat in verschiedenen Märchenfilmen auf. Unter anderem spielte er den König im Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Die Premiere des Festivals "fabulix" findet vom 23. bis 27. August statt. Im Wettbewerbsprogramm um den Publikumspreis 2017 laufen 28 Filme aus sechs Ländern.

Verlag zieht Buch über Mandela zurück Familie des Friedensnobelpreisträgers hatte sich beschwert Nach Beschwerden der Familie von Nelson Mandela hat Verlag Penguin Random House in Südafrika ein Buch über die letzten Jahre im Leben des ehemaligen Präsidenten zurückgezogen. Man habe dies aus Respekt für die Familie des Anti-Apardheit-Kämpfers getan, teilte der Verlag mit. Vejay Ramlakan, der Arzt von Mandela, hatte das im Juni veröffentlichte Buch "Mandelas letzte Jahre" geschrieben. Darin schreibt Ramlakan der südafrikanischen Zeitung "The Times" zufolge unter anderem, Familienstreitereien hätten die Gesundheit Mandelas beeinträchtigt. Laut dem Bericht hatten sich mehrere Familienmitglieder von dem Buch distanziert. Mandelas Witwe Graca Machel habe gedroht, den Autor zu verklagen, schrieb die Zeitung weiter.