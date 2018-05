Kulturnachrichten

Sonntag, 6. Mai 2018

Karin Henkel erhält den Theaterpreis Berlin Regisseurin spendet Preisgeld an einen Verein für IS-Opfer. Zum Auftakt des Berliner Theatertreffens wurde die Regisseurin Karin Henkel mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Die gebürtige Kölnerin erhält den Preis der Stiftung Preußische Seehandlung für ihre herausragenden Verdienste um das deutschsprachige Theater. Henkel untersuche in ihren Inszenierungen konsequent die Grundbedingungen sozialen Zusammenlebens, erklärte die Jury des Theaterpreises: "So wie ihre Tragödien bisweilen mit sarkastischem Witz gesättigt sind, zeigen ihre Komödien die tragische Grundierung von Humor, und ihr feines Gespür für ihre Schauspielerinnen und Schauspieler ermöglicht es Karin Henkel, diese Grenzen beständig neu auszuloten." Die Auszeichnung ist mit 20 000 Euro dotiert. Das Preisgeld spende Henkel dem in Berlin ansässigen Verein Háwar.Help und insbesondere dessen Projekt "Back to Life", teilten die Berliner Festspiele mit. In dem Projekt wird jesidischen Frauen geholfen, die Opfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geworden sind.

Neuer Preis würdigt Engagement von Buchverlagen Auszeichnung ist mit insgesamt 65.000 Euro dotiert. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der neue Berliner Verlagspreis vergeben. Er soll Buchverlage würdigen, die sich durch ein herausragendes Programm und verlegerisches Engagement auszeichnen. Die von den Senatsverwaltungen für Kultur und für Wirtschaft ins Leben gerufene Auszeichnung umfasst einen Haupt- und zwei Förderpreise. Die Preise sind insgesamt mit 65.000 Euro dotiert. Bewerben können sich in Berlin ansässige Verlage, deren Jahresumsatz - je nach der Kategorie des Preises - unter zwei Millionen oder einer Million Euro liegt. Die Bewerbungen werden zwischen dem 11. Mai und dem 31. Juli entgegengenommen. Die Preisverleiung findet am 11. November im Deutschen Theater Berlin statt.

Kein Wechsel bei der Akademie der Künste Jeanine Meerapfel bleibt Präsidentin Die Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin, Jeanine Meerapfel, ist bei einer Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt worden. In einer Pressemitteilung ist von „einer breiten Zustimmung für die Filmemacherin die Rede. Die Vizepräsidentin Kathrin Röggla wurde ebenfalls wiedergewählt. Die Akademie der Künste gilt als eine der renommiertesten Kulturinstitutionen in Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, die Künste zu fördern und die Politik in kulturellen Fragen zu beraten.

Pariser Museum veranstaltet Nacktführung Ziel ist ein besonders konzentriertes Kunst-Erlebnis. Das Pariser Museum Palais de Tokyo hat erstmals eine Nacktführung veranstaltet. Rund 160 bis auf die Schuhe entkleidete Menschen besichtigten das Museum für moderne Kunst. Auf der Facebook-Seite des beteiligten Pariser Naturistenvereins hatten sich fast 28.000 Menschen als interessiert gemeldet. Den Organisatoren ging es um ein neuartiges und besonders konzentriertes Kunst-Erlebnis.