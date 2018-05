Kapitalismuskritiker Elmar Altvater im Alter von 79 Jahren gestorben

Der Politologe und Ökonom Elmar Altvater (1938 -2018) auf einem Archivbild (imago / Rolf Zöllner)

Elmar Altvater ist tot. Der bekennende Marxist war einer der bekanntesten und profiliertesten Kapitalismuskritiker. Der Politologe schrieb über die Regulierung von Märkten, das Problem der Verschuldung und die ökologischen Folgen kapitalistischer Wirtschaft.

Der Politologe und Ökonom Elmar Altvater ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren, meldet die Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit der Altvater in vielfältiger Weise als Referent, Autor und Interviewpartner zusammengearbeitet hat.

Kritik am Kapitalismus und an der Globalisierung

Einen Namen machte sich der bekennende Marxist als Vertreter der Schule der "Kritik politischer Ökonomie". Er war Autor vieler globalisierungs- und kapitalismuskritischer Schriften. Altvater befasste sich mit Fragen der Entwicklungstheorie, der Verschuldung, der Regulierung von Märkten und mit den Auswirkungen kapitalistischer Ökonomien auf die Umwelt.

Im Deutschlandfunk Kultur betonte Altvater in einem Interview vor einigen Jahren, dass Kritik am Kapitalismus und der Konsumgesellschaft heute genauso aktuell sei, wie vor mehreren Jahrzehnten:

"Diese Kritik war damals richtig und sie ist auch heute richtig. Denn tatsächlich werden die Dinge, die wir produzieren, als Waren auf den Markt geworfen und müssen konsumiert werden, sodass tatsächlich so eine Art Konsumzwang besteht.

Das Problem besteht nun aber darin, dass auch Waren auf den Markt geworfen werden, für die ein Konsumzwang ausgeübt wird, der außerordentlich nachteilig ist, sowohl für die Konsumenten, weil sie damit nicht glücklich werden, was sie denn da konsumieren, als auch für die Produzenten, weil sehr viel Unfug angestellt wird, sehr viel auch ökologisch schädliche Produktion auf diese Weise auf den Markt kommt. Mit anderen Worten, wenn man denn die Konsumkritik mit der Kritik an der Produktionsweise verbindet, ist sie so aktuell, heute genauso wie vor 30, 40 Jahren."

Wir trauern um Elmar Altvater, den Diskussionspartner, wissenschaftlichen Forscher und Lehrer, den politischen Mitstreiter, den Freund. Elmar war engagiert an den Aktivitäten der bundesdeutschen Linken seit den 1950er Jahren beteiligt. https://t.co/7n4oax7xkR pic.twitter.com/ZCjRcPSsB5 — Rosa-Luxemburg-Stiftung (@rosaluxstiftung) 2. Mai 2018

Neue gesellschaftliche Entwicklungsphase vorhergesagt

Zuletzt publizierte Elmar Altvater im Jahr 2005 zusammen mit Birgit Mahnkopf "Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen". In dem Buch vertrat er die Grundthese, dass der Kapitalismus - anders als der Realsozialismus - nicht zusammenbrechen werde. Er sagte darin aber als Folge von vielfältigen Krisen eine neue gesellschaftliche Entwicklungsphase mit kollektiven Genossenschaften und einer Bewegung für neue, solare Energieträger voraus.

Elmar Altvater erhielt im Jahr 1971 eine Professur für Politische Ökonomie am Otto-Suhr-Institut (OSI) für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. Der Politologe und Ökonom zeigte sich parallel auch immer außerhalb des Universitätsbetriebes gesellschaftspolitisch aktiv.

(hum)

