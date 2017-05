Menstruation und Damenbinden - das sind in Uganda eigentlich Tabuthemen. Dennoch wird darüber derzeit heiß diskutiert. Aktivisten sorgen dafür, dass Mädchen Binden bekommen, damit sie weiter in die Schule gehen können, wenn sie ihre Regel haben. Mehr

Das politische Lied erwacht wieder in den USA. Lang war es still nach den Hochzeiten der Protestsongs in den 60er- und 70er-Jahren. Beim Branchentreff der Folk-Szene in Kansas City erleben die alten Helden ein Comeback. Und neue werden gesucht.Mehr