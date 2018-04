Kammermusikfestival Intonations 2018 Perlen aus Wien und Brno

Live aus dem Glashof des Jüdischen Museums Berlin

Die Mitwirkenden des Eröffnungskonzerts von Intonations 2017 im Glashof des Jüdischen Museums Berlin (Volker Michael)

Ein Wiener und Brünner Abend bei den "Intonations" - Werke von Mahler, Schönberg, Zemlinsky und Janáček stehen auf dem Programm, hochkarätig besetzt ist die Runde der Interpreten in den Trios, Quartetten und Septetten.

Eine Person steht als Alma Mater hinter dem "Jerusalem International Chamber Music Festival" und dem Berliner Ableger "Intonations" im Jüdischen Museum: Die in Berlin lebende Pianistin Elena Bashkirova. Auch zum siebenten Jahrgang des überaus erfolgreichen Kammermusikfestivals "Intonations" versammeln sich wieder renommierte Vokalisten und Musiker aus vielen Ländern - auf Einladung Elena Bashkirovas und eines Freundeskreises. "Intonations" gehört zu den wenigen dezidierten Kammermusikfestivals der Bundeshauptstadt.

Ein kleiner Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf den besonderen Formationen. Das zeigt sich auch im Programm des Konzerts, das wir in diesem Jahr live aus dem Glashof des Museums übertragen. Ein Streichquartett mit Sopran von Arnold Schönberg trifft auf das exquisite Concertino für Klavier und Kammerensemble Leoš Janáčeks. Gustav Mahlers Klavierquartettsatz und Alexander von Zemlinskys Klarinettentrio wirken von der Besetzung her erst einmal konventioneller. Aber auch diese beiden Werke sind Perlen des Repertoires, zumal wenn sie von den Gästen Elena Bashkirovas in Berlin gespielt werden.

Intonations

Live aus dem Jüdischen Museum Berlin

Alexander von Zemlinsky

Klarinettentrio d-Moll op. 3

Pascal Moraguès, Klarinette

Sennu Laine, Violoncello

Kirill Gerstein, Klavier

Leoš Janáček

Concertino für Klavier und sechs Instrumente

Lahav Shani, Klavier

Pascal Moraguès, Klarinette

Mor Biron, Fagott

Stefan Dohr, Horn

Michael Barenboim, Violine

Daniel Austrich, Violine

Hartmut Rohde, Viola

ca. 20.50 Uhr Konzertpause

Gustav Mahler

Quartettsatz a-Moll für Klavier, Violine, Viola und Violoncello

Clara Jumi Kang, Violine

Gérard Caussé, Viola

Sennu Laine, Violoncello

Plamena Mangova, Klavier

Arnold Schönberg

Streichquartett Nr. 2 fis-Moll op. 10

Mojca Erdmann, Sopran

Michael Barenboim, Violine

Petra Schwieger, Violine

Madeleine Carruzzo, Viola

Tim Park, Violoncello