Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. April 2018

Kabarettist Henning Venske verlässt die Bühne Abschiedstour startet mit Programm in Hamburg Der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Henning Venske (79) geht auf Abschiedstour. Zum letzten Mal werde der Altmeister des politischen Kabaretts bis 8. April in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg mit seinem Programm "Summa Summarum" auf der Bühne stehen. "Selbstbewusst und angriffslustig auch nach 57 Bühnenjahren präsentiert sich dieser in vielen Satire-Kämpfen gestählte Wortakrobat", teilten die Veranstalter mit. Danach geht er bis in den Herbst auf Tour. Zusammen mit seinem Partner Jochen Busse erhielt er 2010 den Ehrenpreis zum Deutschen Kleinkunstpreis und 2012 den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises.

RomArchive mit neuem Träger Online-Projekt will Bewusstsein für Kulturgeschichte der Sinti und Roma fördern Das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur (ERIAC) mit Sitz in Berlin wird künftig Träger der Intitiative "RomArchive" sein. Das teilte das ERIAC anlässlich des Welt-Roma-Tages am 8. April mit. Die Projektinitiatoren des "RomArchive" Isabel Raabe und Franziska Sauerbrey übergeben dann die Verantwortung für das Archiv an ERIAC, welches das Archiv weiterführen und weiterentwickeln wird.

RomArchive wird durch die Kulturstiftung des Bundes geförderte und ist das größte Kulturprojekt von, für und mit Sinti und Roma, in dem das Prinzip der „Romani Leadership" konsequent umgesetzt wird. Rund 150 Kulturschaffende, Wissenschaftler und Aktivisten, die hauptsächlich zur Minderheit gehören, bilden ein weltweites Netzwerk. In allen entscheidenden Positionen gestalten Roma und Sinti das Archiv, das die Künste und Kulturen der Roma sichtbar machen und ihren Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte veranschaulichen soll. "RomArchive" schafft durch von Roma und Sinti selbst erzählte Gegengeschichten eine im Internet international zugängliche, verlässliche Wissensquelle, die Stereotypen und Vorurteilen mit Fakten begegnen soll. Ab Januar 2019 will das "RomArchive" online öffentlich zugänglich sein.

Julia Kristeva widerspricht Vorwürfen Kulturtheoretikerin verneint frühere Geheimdiensttätigkeit Die französisch-bulgarische Kulturtheoretikerin Julia Kristeva, eine weltweit bewunderte Ikone des französischen Poststrukturalismus, hat mit Empörung auf Berichte reagiert, wonach sie in den 1970er Jahren einer Agententätigkeit für den bulgarischen Geheimdienst nachgegangen sein soll. Vor kurzem war ein umfangreiches Aktendossier des bulgarischen Geheimdienstes aufgetaucht, das eine Zusammenarbeit mit Kristeva dokumentieren soll. Sie war 1965 als Journalistin mit einem Promotionsstipendium nach Paris gekommen, wo sie bis heute lebt. Erstmals widersprach Kristeva nun in der Wochenzeitung "Die Zeit" den Vorwürfen gegen sie. "Die Akte ist voller Fehler. Die Person in dem Dossier ähnelt mir nicht." Kristeva erklärte sich das ZUstandekommen des Dossiers so, dass sich die Autoren der Akte die Berichte über sie ausgedacht haben müssten. "Die Kommunisten betrieben schon damals postfaktische Politik."

Simon Kretschmer geht zu "Correctiv" Doppelleitung für Berliner Recherchebüro Das Recherchebüro "Correctiv" bekommt einen weiteren Geschäftsführer. Ab Mai werde sich Simon Kretschmer um die Geschäftsentwicklung sowie den strategischen und organisatorischen Ausbau des Recherchezentrums kümmern, teilte "Correctiv"mit. Er sei dann der zweite Geschäftsführer neben David Schraven, der für die inhaltliche Strategie verantwortlich sei. Kretschmer arbeitete zuvor etwa beim Magazin "Stern".