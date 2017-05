Kabarett Humor mit Rechtsdrall?

Daniela Mayer im Gespräch mit Max Oppel

Ist Uwe Steimle wirklich rechts? Am 8.5.2017 stellte der Kabarettist ein hölzernes Modell des Dresdner Fernsehturms auf dem Neumarkt auf, um die Dresdner Bürger zu mehr Toleranz gegenüber Kunstinstallationen zu bewegen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Hat der Humor in Deutschland plötzlich einen Rechtsdrall? Lassen sich Kabarettisten wie Lisa Fitz, Dieter Nuhr, Uwe Steimle vom AfD- und Pegida-Rechtsruck tragen? Uwe Steimle sei nicht ohne Grund umstritten, meint Daniela Mayer von der DLF-Sendung "Querköpfe".

Steimle sei schon seit Jahren "politisch provokativ", so die Kabarett-Expertin im Deutschlandfunk Kultur. "Und zwar nicht nur, wie es jetzt der Fall ist, vom rechten Rand aus", betonte sie. Früher habe er von einer linken Position aus sehr radikale Meinungen vertreten.

Uwe Steimle - nur dem Volk aufs Maul geschaut?

"Im Prinzip ist es bei ihm so, dass er sagt: Er schaut den Menschen im Osten aufs Maul, wie er es auch gerne sagt, oder auf den Mund eben. Und er hat sich da ein bisschen gedreht. Für ihn ist es eigentlich konsequent, was er macht: Er verfolgt die Meinungen seines Publikums im Osten und ist jetzt mitgezogen."

Mayer vermutet hinter Steimles Positionsveränderung nicht nur einen politischen Sinneswandel:

"Zum anderen hat er einfach für sich auch eine Nische gefunden, also, klar, Kabarettisten wollen ein Publikum. Würde er eine linke Meinung vertreten: für die Flüchtlingspolitik, für alles, was eben links populär ist, müsste er sich da sehr den Platz erkämpfen."

Der Schweizer Kabarettist Andreas Thiel moderierte am 14.1.2017 die Verleihung des Deutschen Kabarett-Preises in Nürnberg. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Andreas Thiel: Rechtskonservativer mit Irokesenschnitt

Als explizit rechtskonservativ bzw. rechtsliberal hat sich Mayer zufolge hingegen der Schweizer Kabarettist Andreas Thiel geoutet. Mit seinem Irokesenschnitt habe sich Thiel eine sehr kontroverse Figur geschaffen, mit der es ihm sehr gut gelinge, zu protestieren.

"Er hat zuletzt sich sehr, sehr kritisch über den Koran geäußert, stand lange unter Polizeischutz, und es ist wirklich so, dass er in der Schweiz vor halbleeren Häusern spielt oder gar nicht auftreten kann, weil die Linken auf keinen Fall auch nur sich in seine Nähe bringen wollen."

Grundsätzlich erwartet Daniela Meyer jedoch keinen weiteren Rechtsruck des deutschen Kabaretts.

"Gerade im Westen ist es schon noch so: Wenn jemand mit dezidierten rechten Meinungen oder sehr konservativen Meinungen auf die Bühne geht, dann bekommt der schon auch Ärger mit dem Publikum. Dieter Nuhr war da, glaube ich, ein gutes Beispiel."

Doch die Zeiten, in denen politisches Kabarett eine linke Enklave war, seien vorbei, sagt Mayer:

"Aber dass es sich mehr, ich sage mal, in Richtung gutbürgerliche Mitte, konservative Meinung entwickelt, das glaube ich schon. Das ist auch durchaus legitim."