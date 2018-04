Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. April 2018

Jury von Cannes steht fest Fünf Frauen und vier Männern entscheiden im Mai über Goldene Palmen Die US-Schauspielerin Kristen Stewart und ihre französische Kollegin Léa Seydoux sind in die Jury der Filmfestspiele von Cannes berufen worden. Der "Twilight"-Star und die 32-jährige Französin werden im kommenden Monat über die Vergabe der Goldenen Palme mitentscheiden teilten die Organisatoren mit. Als weitere Mitglieder wurden die Regisseurin des Bürgerrechtsdramas "Selma", Ava DuVernay, die burundische Musikern Khadja Nin, der kanadische Regisseur Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") sowie der chinesische Schauspieler Chang Chen, der russische Regisseur Andrej Swyaginew und der französische Filmemacher Robert Guédiguian benannt. Den Vorsitz des Gremiums hat in diesem Jahr die australische Schauspielerin Cate Blanchett inne. BDie 71. Filmfestspiele an der Côte d'Azur beginnen am 8. Mai, die Goldene Palme wird am 19. Mai verliehen.

Monika Grütters kritisiert Echo-Vergabe Kulturstaatsministerin sieht Versagen des Ethikrates Nach der Kritik zahlreicher Musiker an der Vergabe des Echo-Musikpreises an die Rapper Kollegah und Farid Bang hat auch Kulturstaatsministerin Grütters klar Stellung bezogen: "Dass Songs mit Texten, die menschenverachtende und herabwürdigende Passagen enthalten, von der Musikindustrie ausgezeichnet werden, offenbart die Fragwürdigkeit eines Preises, der nur auf Erfolg an der Kasse setzt", erklärte sie am Dienstag in Berlin. Grütters betonte, zwar sei in Deutschland die Kunstfreiheit garantiert, "aber sie hat ihre Grenzen da überschritten, wo Holocaust-Opfer verhöhnt werden". Wie dehnbar der Begriff der Kunst ist, sehe man, wenn er wie hier für eine Ansammlung stumpfer Plattheiten, antisemitischer Ausfälle und frauenfeindlicher Beleidigungen gelten solle, so Grütters. Es gehe nicht mehr um Fragen des Geschmacks, sondern um die Verantwortung der Künste und der Künstler für unser Gemeinwesen. "Das Versagen des Ethikrates ist in diesem Fall besonders bitter. Ganz offensichtlich braucht es ein Innehalten, um den eigenen künstlerischen Anspruch und ethische Maßstäbe zu schärfen."

Filmfest Dresden eröffnet Mehr als 300 Kurzfilme mit Schwerpunkt Europa In Dresden hat am Dienstagabend das 30. Filmfest begonnen. Es dauert sechs Tage. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch sagte, die Stadt könne "stolz und dankbar" sein, dass es jedes Jahr ein Filmfest gebe. Schwerpunkt des 30. Festivals ist das Thema Europa. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Preis für Geschlechtergerechtigkeit im Kurzfilm. Das Filmfest Dresden gilt als bedeutendes Kurzfilmfestivals in Deutschland. Am Ende Festivals vergibt die Jury zehn "Goldene Reiter" und vier Sonderpreise im Gesamtwert von 67 000 Euro.

Prag gedenkt Regisseur Milos Forman Feier mit neuem Dokumentarfilm über den bedeutenden Filmemacher In der tschechischen Hauptstadt Prag wird am Sonntag an den verstorbenen Filmregisseur Milos Forman erinnert. Im Gemeindehaus wird sein oscarprämierter Film "Amadeus" (1984) aufgeführt, wie Radio Prag meldete. Das Prager Symphonieorchester FOK spielt zudem einige von Mozarts Kompositionen. Während des Gedenkabends soll demnach auch ein bislang nicht aufgeführter Dokumentarfilm über Milos Forman gezeigt werden, der von jungen Regisseuren der Prager Filmhochschule Famu gedreht wurde. Der Filmregisseur war am Freitag mit 86 Jahren in den USA gestorben.

Freier Eintritt für Hakenkreuz-Träger Theater Konstanz will Bestechlichkeit der Menschen zeigen Vor der wegen Hakenkreuzen umstrittenen Theater-Aufführung von George Taboris "Mein Kampf" in Konstanz sind Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Das Tragen von Hakenkreuzen in der Öffentlichkeit sei grundsätzlich eine Straftat. Im Fall des Theaterstückes müsse man aber prüfen, ob eventuell das Thema Kunstfreiheit eine Rolle spiele. Vor der Premiere an diesem Freitag (20. April) gibt es heftige Kritik, da das Schauspielhaus nach eigenen Angaben einen freien Eintritt anbietet für Besucher, die während der Vorstellung ein Hakenkreuz-Symbol im Saal tragen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz hatten zum Boykott des Stückes aufgerufen. Mit der Freikarten-Idee habe das Theater zeigen wollen, wie leicht bestechlich Menschen seien, hieß es. Inszeniert wird das Stück vom Regisseur und Kabarettisten Serdar Somuncu.