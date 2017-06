Jörn Ahrens: "Die unfassbare Tat. Gesellschaft und Amok"

Als Edward Snowden vor vier Jahren NSA-Dokumente dem britischen "Guardian" zuspielte, veränderte er damit vielleicht den Journalismus. Ob dem so ist, fragt jetzt der auf Englisch erschienene Aufsatzband "Journalism after Snowden". Mehr

Was ist dran am "Lügenpresse"-Vorwurf? In einem Sammelband setzen sich jetzt junge Journalisten selbstkritisch mit der Vertrauenskrise zwischen Journalisten und Publikum auseinander. "Ein erfrischend ehrlicher Einblick", so unsere Rezensentin.Mehr