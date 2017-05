840.000 Erstwähler dürfen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen den Landtag mitbestimmen. Damit nicht wieder die Hälfte zuhause bleibt, veröffentlicht Gerson Kerinnes Info-Videos auf Facebook. Spielt bei Erstwählern auch Protest schon eine Rolle, will NRW-Korri Moritz Küpper wissen, in der neuen Folge von "Parteien im Umbruch".Mehr