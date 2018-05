Jens Jessen zum Tod von Philip Roth Die Moral produziert viele Lügen

Jens Jessen im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Der Schriftsteller Philip Roth (dpa/AP)

Der US-Autor Philip Roth ist gestorben. Jens Jessen, Feuilletonredakteur der "Zeit", spricht über die Funktion der Moral in Roths Werken.

Zum Tod von Philip Roth haben wir viele Stimmen gesammelt. Viele davon betonen Religion und Sex als Roths großes Thema. Jens Jessen, Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit", weicht von seinen Kollegen etwas ab: Roth habe viel Aufwand getrieben, um zu zeigen, dass die Berufung auf Moral viele Lügen produziere, sagte Jessen in "Studio 9 - Der Tag mit..." über den Autor.

Der Journalist Jens Jessen (picture-alliance/ dpa / Steffen Kugler)

Am eindrucksvollsten zeige das der Roman "Ein amerikanisches Idyll", in dem eine unbedarfte Hauptfigur versucht, ihr privates Idyll zu verteidigen. Dieses sei aber in Wahrheit "schon immer verdorben" gewesen:

"Von dort aus führt auch ein relativ direkter Weg zu seiner impliziten und später auch in dem letzten Interview über Trump expliziten Kritik. Denn Trump ist ja auch so jemand, der unter Berufung auf ein vielleicht mal in der Vergangenheit vorhandenes amerikanisches Idyll allerlei rabiate und aggressive Politiken entwickelt."

