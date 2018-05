Jeans Symbole gewalttätiger Unreife

Von Matthias Hanselmann

Die Jeans: Erst robuste Goldgräberkleidung, dann ein Statement (Norbert Schmidt / imago )

In den 1950er Jahren wurden Jeans von bösen Zungen als "Symbole gewalttätiger Unreife und mutwilliger Herausforderung der Konventionen" bezeichnet. Man nannte sie oft "Texashosen". Filmstars wie Marlon Brando oder James Dean sorgten für ihre Popularität.

Woher kommt der Name?

Die italienische Stadt Genua hat der Jeans ihren Namen gegeben. Von dort wurden Hosen aus Baumwolle in die USA exportiert. Die französische Form des Städtenamens lautet "Gênes". Daraus entstand schließlich im Amerikanischen das lautmalerische Jeans.

Patent am 20. Mai 1873

Heute vor 145 Jahren wurde die Jeans patentiert. Levi Strauss, der in Franken geboren wurde und nach San Francisco ausgewandert war, hatte aus der Baumwolle, die aus Genua geliefert wurde, robuste Arbeitskleidung für Goldgräber geschneidert.

Die Nietenhose...

Die Idee, die Nähte von Hosen mit Nieten zu verstärken, hatte der Schneider Jacob Davis. Da er nicht das Geld hatte, um ein Patent anzumelden, wandte er sich an Levi Strauss. Inhaber des Patents von 1873 waren Strauss und Davis gemeinsam.

Warum "Denim"?

Ganz einfach. Der Stoff, der von Genua in die USA exportiert wurde, stammte aus der französischen Stadt Nîmes. Er hieß Serge de Nîmes – und wurde zu Denim.

BLUE Jeans

Ursprünglich wurden die Jeans für die Goldgräber aus braunem Segeltuch hergestellt. Der Baumwollstoff Denim, der aus Nîmes stammte, war allerdings mit Indigo gefärbt – also waren die Hosen blau.

Jeans erobern Europa

Nach dem 2. Weltkrieg brachten amerikanische Soldaten den ursprünglich aus Europa stammenden Stoff in Form von unter anderem Levi's Jeans nach Europa zurück. Die ersten Jeans aus deutscher Produktion wurden von der Firma L. Hermann Kleiderfabrik 1948 in Künzelsau hergestellt. Fünf Jahre später gab sich die Firma den knackigeren, an Cowboyromantik erinnernden Namen Mustang.

Jeans in der Popmusik

Es gibt hunderte von Popsongs, in denen die Jeans gefeiert wird. Eine handvoll davon hören Sie im heutigen Sonntagmorgen vom Deutschlandfunk Kultur. Auch prominente Jeansträger wie Mick Jagger oder Bruce Springsteen sind zu hören.

Übrigens...

Der Moderator der Sendung und Autor dieser Zeilen bekam seine erste Jeans von seiner Tante aus Connecticut/USA mitgebracht. Er musste es sich gefallen lassen, von anderen Kindern aus seinem fränkischen Dorf dafür ausgelacht zu werden. Dabei stammte der Erfinder der Beinbekleidung, Levi Strauss, ausgerechnet aus Franken...

Das "Sonntagmorgen"-Team erreichen Sie unter sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de oder per Post: Deutschlandfunk Kultur, Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin; Stichwort: Sonntagmorgen