Montag, 31. Juli 2017

Die französische Schauspielerin und Sängerin Jeanne Moreau ist tot. Die Künstlerin sei im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte das Büro von Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris mit. Macron lobte die große Bandbreite der Rollen Moreaus, von abgründigen Frauen bis zu komödiantischen Charakteren. Außerdem habe sie sich politisch engagiert. Moreaus Agentur bestätigte den Tod der Schauspielerin und nannte ebenfalls keine Todesursache. Jeanne Moreau wurde durch Ihre Rolle in Francois Truffauts Klassiker "Jules et Jim" berühmt. Im Laufe ihrer langen Karriere arbeitete sie unter anderem mit den Regisseuren Louis Malle, Orson Welles, Luis Buñuel, Peter Brooks und Wim Wenders zusammen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Professorin an der University of California untersuchte einst Einsteins Gehirn

Die Neurowissenschaftlerin Marian Diamond, die das Gehirn von Albert Einstein untersuchte, ist tot. Diamond, eine ehemalige Professorin an der University of California in Berkeley, sei am 25. Juli im Alter von 90 Jahren in Oakland gestorben, teilte die Universität mit. Diamond hatte gezeigt, dass sich die Anatomie des Gehirns mit Erfahrung ändern kann. Sie wurde 1984 berühmt, als sie Stücke von Einsteins konserviertem Hirn untersuchte und herausfand, dass es mehr Helferzellen als das Gehirn des Durchschnittsmenschen enthielt. Diamonds bahnbrechende Forschung an Ratten ergab, dass sich das Gehirn durch Bereicherung verbessern kann und verarmte Umfelder die Lernfähigkeit senken können. Diamond habe erstmals anatomisch das gezeigt, "was wir heute als Plastizität des Gehirns bezeichnen", sagte Professor George Brooks, ihr Kollege an der UC Berkeley. "Indem sie das tat, zerstörte sie das alte Paradigma, das Gehirn als ein statisches und unveränderbares Gebilde zu verstehen, das sich einfach mit dem Alter zurückbildete."