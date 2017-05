Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Mai 2017

Japan widmet Ninja-Spionen eigene Forschung Mie Universität wird sich historischer Kämpferkultur widmen Japan widmet seinen mittelalterlichen Ninja-Spionen eine eigene Forschungseinrichtung. Es wird ab Juli in der Mie Universität in der Zentralprovinz Mie eingerichtet und sich als weltweit erste internationale Forschungszentrum der feudalen Kriegerkultur der Ninja widmen, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press meldete. Geplant sei unter anderem eine Datenbank in japanischer und englischer Sprache, die nicht nur Studien, sondern auch Bücher und Filme rund um das Thema herausbringe. Ninja waren besonders ausgebildete Kämpfer und dienten zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert bis in die späte Edo-Periode, die 1868 endete, unter anderem als Kundschafter, Spione und Meuchelmörder. Das Interesse an der Nija-Kultur ist auch dank der japanischen Manga-Comics "Naruto" gestiegen, in denen es auch um die Welt der Ninja geht.

Heinz Rudolf Kunze verteidigt Xavier Naidoo "Im Zweifelsfall verteidige ich die Freiheit der Kunst" Die Kritik an dem Song "Marionetten" von Xavier Naidoo ist harsch. Nun ist sein Kollege Heinz Rudolf Kunze ihm beigesprungen. Er halte den Text keinesfalls für einen Skandal, sagte Kunze der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Er "halte es für den poetischen Ausrutscher eines Songschreibers, der sich aus einer wütenden aggressiven Grundlaune heraus auf dem Papier vergaloppiert hat." Diverse Radiosender spielen das Lied wegen der als rechtspopulistisch empfunden Stellen nicht. Auch die Politik stemmt sich gegen die im Song erhobenen Vorwürfe. Kunze geht das zu weit: "Im Zweifelsfall verteidige ich die Freiheit der Kunst", sagte er. "Lasst ihn spielen und lasst ihn mit diesem Material seine Erfahrungen machen." Naidoo sei kein "besonders kompetenter politischer Sänger". Er halte ihn "für einen ziemlichen Wirrkopf, aber nicht für einen Neonazi". Naidoo hat eingeräumt, dass sein Text an einigen Stellen "missverständlich" sei.

DJ Robert Miles mit 47 Jahren gestorben Italienische Medien berichten von einer schweren Krankheit "Children" war 1996 sein Debüt und machte ihn über Nacht berühmt. Nun ist der House-DJ Robert Miles auf Ibiza gestorben. Geboren als Roberto Concina in der Schweiz, wuchs Miles in Italien auf und arbeitete zunächst als DJ beim Radio. Nachdem sein Album "Dreamland" mehrfach mit Platin ausgezeichnet worden war, legte er auch in Klubs in New York, London und Berlin auf. Sein Kollege Joe T Vanelli schrieb auf Facebook: "Mit ihm geht auch ein Teil meines Lebens als Künstler. Mir wird der Streit fehlen, die Raufereien, die Kritik und die Urteile, aber vor allem dein Talent unvergleichliche Sounds und Melodien zu finden."

Grammy-Gala kehrt nach New York zurück Die nächste Verleihung im Madison Square Garden ist am 28. Januar Nach 18 Jahren hat sich New York den Grammy zurückgeholt: Das Magazin "Billbord" berichtet, ist darüber mehrere Jahre zwischen Bürgermeister de Blasio, der Recording Academy und dem Sender CBS verhandelt worden. In einem Werbevideo hatten unter anderem Spike Lee, Q-Tip, Tony Bennett und Grandmaster Flash gewonnen für das Apollo Theater, die Strawberry Fields im Central Park, die Electric Lady Studios, das Chelsea Hotel und den ehemaligen Club CBGB geworben, in dem die Ramones, Patti Smith und die Talking Heads berühmt wurden. Die Stadt New York erhofft sich von der Veranstaltung direkte Einnahmen in Höhe von 82 Millionen Dollar und indirekte Einnahmen von 120 Millionen Dollar. Über 30 Jahre war die Gala für den wichtigsten Preis der US-Musikbranche zwischen New York und Los Angeles gependelt. In den letzten 15 Jahren wurde sie nur noch in Los Angeles ausgerichtet.

Deutscher Pavillon in Venedig wird eröffnet Auftakt vor dem Start der Kunst-Biennale Eine "raum- und zeitgreifende" Arbeit, die alle klassischen Medien umfasst, verspricht Susanne Pfeffer. Sie kuratiert den von der Frankfurter Künstlerin Anne Imhof gestalteten deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellt ihn nun der Öffentlichkeit vor. Die große Schau zeitgenössischer Kunst unter dem Motto "Viva Arte Viva" wird ab kommenden Samstag gezeigt. Sie stellt die Kunst selbst in den Mittelpunkt. Kuratorin der Hauptausstellung ist Christine Macel vom Centre Pompidou.

Martin Roth verteidigt Engagement für Aserbaidschan Ehemaliger Museumschef glaubt an jegliche Freiheit Er war Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Danach Chef des Victoria and Albert Museums in London. Nun kuratiert Martin Roth den Pavillon von Aserbaidschan auf der Kunst-Biennale in Venedig - und verteidigt das: Der "Berliner Zeitung" sagte der 57jährige, natürlich wisse er, dass Aserbaidschan eine autoritäre Diktatur" sei. "Aber man muss es nicht bei jeder Gelegenheit sagen." Ihm ginge es um die Menschen, die dort leben. Er habe sich ausbedungen, bei der Gestaltung des Pavillons "jegliche Freiheit in Bezug auf die Themenwahl sowie bei der Auswahl der Künstler zu haben", so Roth. Redeverbote werde er nicht akzeptieren. Die Biennale in Venedig wird an diesem Samstag eröffnet.

Bislang unbekannte Meerechse sieht aus wie Godzilla Das teilte die Technische Universität Braunschweig mit Ein internationales Forscherteam um den Zoologen Sebastian Steinfartz hat auf Galapagos fünf Unterarten von Meerechsen entdeckt. Eine davon wurde auf den Namen "Amblyrhynchus cristatus godzilla" getauft, weil es dem Kino-Monster "Godzilla" ähnlich sehen soll. Die Wissenschaftler untersuchten genetische Unterschiede zwischen Meerechsen im gesamten Galapagos-Archipel vor der Küste Südamerikas und konnten dabei elf verschiedene Unterarten bestimmen. Für sie steht außerfrage, dass die Meerechse als Art in ihrem Bestand bedroht ist. Hauptgründe hierfür seien verwilderte Katzen, Ölverschmutzung durch Tanker-Havarien und der Bau von Hotel-Anlagen an den Küsten.

2. Akt im ESC Halbfinale 18 weitere Kandidaten gehen an den Start 8 weitere Kandidaten werden heute aus dem Wettbewerb um die Teilnahme am Eurovision Song Contest ausscheiden. Favoriten für die Qualifikation sind Bulgarien und Italien. Francesco Gabbani wählte als Hingucker ein Gorilla-Kostüm. Weiter mit dabei ist Australien mit dem erst 17-jährigen Aborigine Isaiah. Wie erwartet gehört auch Blanche aus Belgien zu den 26 Teilnehmern der Endrunde am Samstag. Auch der Geheimtipp aus Portugal, Salvador Sobral, konnte sich mit seiner nicht gerade massentauglichen gefühlvollen Jazz-Ballade "Amor pelos dois" platzieren. Ebenso Armenien, Griechenland, Polen, Moldau, Schweden und Zypern. Ausgeschieden sind Albanien, Finnland, Island, Georgien, Lettland, Slowenien, Tschechien und Montenegro. Sänger Slavko Kalezic überzeugte trotz Highheels und eines meterlangen, schwingenden Zopfes nicht. Levina aus Deutschland ist gesetzt.

Merseburg bekommt Freiluftgalerie Großformatige Kunst im öffentlichen Raum Die Stadt Merseburg in Sachsen-Anhalt bekommt eine Freiluftgalerie. Am 19. Mai solle das erste von geplant neun großflächigen Werken installiert werden, teilten die Stadt und der Verein Kunsttanke als Initiator mit. Die "Domstraßengalerie" soll von Mai bis Oktober geöffnet sein, die Exponate werden in gut sechs Metern Höhe in einem Stahlrahmen zwischen den Häusern hängen. Die Kunstwerke sollen in der Merseburger Domstraße und in der Grünen Straße zu sehen sein und das Stadtbild aufwerten. Das erste Exponat werde am Krummen Tor, einem alten Stadttor und Eingang zum Schlossberg, aufgehängt. Im kommenden Jahr soll die Freiluftgalerie den Angaben zufolge weiter wachsen.

Kapelle der Gedächtniskirche saniert Die Arbeiten hatten 16 Monate gedauert Die Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin wird wieder eröffnet. Das durch Abnutzung und Umwelteinflüsse stark beschädigte Gebäude auf dem Breitscheidplatz ist mit 1,4 Millionen Euro saniert worden. Am Donnerstag gibt es einen Gottesdienst mit dem evangelischen Berliner Landesbischof Markus Dröge. Das um 1960 erbaute Kirchenensemble, ein Hauptwerk des Architekten Egon Eiermann, ist eines der bedeutendsten in Deutschland. Zugleich gilt es mit der Kathedrale von Coventry als eindrücklichstes Mahnmal des Zweiten Weltkriegs in Europa. Beide Komplexe kombinieren Schlüsselwerke der Nachkriegsmoderne mit den Ruinen der durch Bombenangriffe zerstörten Kirchengebäudes.

Dieter Jaenicke wird Leiter der Tanzmesse NRW Wechsel vom Dresdner Festspielhaus Hellerau Der international vernetzte Intendant und Festivalleiter Dieter Jaenicke übernimmt die Leitung der internationalen Tanzmesse NRW. Jaenicke werde ab Juni aktiv in Planung und Konzeption der nächsten Tanzmesse 2018 einbezogen, teilte das NRW Landesbüro Tanz mit. Derzeit ist Jaenicke noch Intendant des Europäischen Zentrums der Künste im Dresdner Festspielhaus Hellerau. Nach Beendigung seiner Intendanz in Hellerau werde er die Leitung von Messe und Festival 2020 übernehmen. Der 1949 geborene Jaenicke war unter anderem Gründer des Festivals Tanztheater International Hannover, Leiter des Internationalen Sommertheater Festivals Hamburg und Kurator von Tanzfestivals in Brasilien.Die internationale Tanzmesse NRW gilt als eines der größten professionellen Branchentreffen des zeitgenössischen Tanzes.