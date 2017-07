Jan Philipp Reemtsma über Laozi Alte chinesische Weisheiten - neu geschrieben

Kalligrafie des Daodejing: Jan Philipp Reemtsma entdeckte schon als Jugendlicher die alten chinesischen Weisheiten von Laozi für sich. (picture alliance / dpa / Wang Qiming)

Das Daodejing des Laozi ist eins der ältesten Weisheitsbücher der Menschheit.Es versammelt Texte zur Lebenspraxis, zur Staatslehre bis hin zur Kosmologie. Der Germanist Jan Philipp Reemtsma hat jetzt seine eigene Fassung des Buches geschrieben - obwohl er selbst nie Chinesisch gelernt hat.

Über die 2000 Jahre alten chinesischen Texte des Daodejing wurde lange gemutmaßt, ein weiser Mann namens Laozi, in Deutschland auch bekannt als Laotse, habe sie verfasst. Inzwischen gehen Wissenschaftler davon aus, dass es diesen Mann nie gab und dass das Doadejing eine Sammlung allgemeiner Weisheiten ist.

Jan Philipp Reemtsma, Literaturwissenschaftler und Kulturmäzen, sind diese Herkunftsfragen relativ egal. Er ist aber so fasziniert von diesen Texten, dass er eine eigene Ausgabe davon herausgebracht hat. Ohne selbst Chinesisch sprechen oder schreiben zu können. Reemtsma betrachtete und verglich etliche bereits vorliegende Übersetzungen, verwendete diese als Grundlage und interpretierte dabei neu.

Schon als Jugendlicher stieß Reemtsma in der elterlichen Bibliothek auf das Daodejing und war angetan von den rätselhaften, oft unverständlichen Weisheiten darin. Als Student lernte er dann in Seminar, warum das Buch so mystisch und nebulös daherkommt, und auch warum die Übersetzungen ins Deutsche so vollkommen unterschiedlich sind: Im Chinesischen werden Worte und Begriffe ohne Grammatik aneinander gereiht, Bedeutung und Zusammenhang allein aus dem Kontext erschlossen.

Liebe zum Parodox

"Eine gewisse Lakonik und Prägnanz" habe er den Texten geben wollen, so Reemtsma, und er entdeckte in den alten chinesischen Weisheiten auch viele Gemeinsamkeiten mit mystischen Texten aus anderen Kulturen. Zwar möge er das Wort Mystik nicht - "das klingt nach esoterischen Buchläden" – aber, so Reemtsma, den Texten sei zum Beispiel eine Liebe zu Parodoxen gemeinsam.

"Die lieben Gedanken wie 'Das Ganze und das Einzelne sind dasselbe' und 'Das Schwache ist stärker als das Starke'. Das finden Sie immer wieder und wenn Sie Meister Eckhart oder Nicolaus Cusanus lesen, dann gibt es so Stellen, über die stolpern Sie dann und sagen: Das kenne ich doch eigentlich auch aus der chinesischen Mystik oder vielleicht auch aus bestimmten buddhistischen Schriften."

Der Germanist Jan Philipp Reemtsma hat sich bei der Übertragung des Daodejing auch bei anderen Denkern bedient. (dpa/ picture-alliance/ Horst Galuschka)

Und so hat sich Reemtsma in seiner Übertragung des Daodejing auch selbst ein wenig interkulturell bedient.

"Da sind immer auch Zitate aus anderen Texten drin, an einer Stelle finden Sie Karl Kraus, an einer Stelle finden Sie Walter Benjamin. Das sind nun gar keine Mystiker, aber sie haben da ähnliche Gedanken geäußert."

Uralte Bürokratiekritik

Die Faszination der Texte begründet er auch mit dem breiten Themenspektrum von Krieg, Frieden, menschlichen Verhältnissen und Bürokratie. Spannend sei die darin enthaltene Opposition der Daoisten zu dem damals vorherrschenden Konfuzianismus mit seinem Bürokratieverständnis.

"Die Daoisten hatten einen Gegner: Das waren die Konfuzianer, die eine strikte Staatsethik hatten. Und die chinesischen Beamten lernten ihren Konfuzius. Die Daoisten winkten ab und sagten, man solle eher weniger verwalten, eher weniger regieren."

Diese Bürokratiekritik mag heutigen Lesern bekannt vorkommen. Auch der in den Texten enthaltene pazifistische Zug sei interessant:

"Lasst im Zweifelsfall die Hände von den Waffen. Und dann gibt es aber auch andere Partien, die sind naturmystisch. Dann gibt es Texte, die einen leicht meditativen Zug kriegen. Aber immer komm es vor, dass es Entwürfe sind, die Welt insgesamt zu verstehen."

Laozi hat es wohl nie gegeben

Im Übrigen hat es den offiziellen Verfasser des Daodejing, den legendären chinesischen Philosophen Laozi, nach heutigem Forschungsstand vermutlich nie gegeben. In Wirklichkeit wurden die Sprüche wohl von verschiedenen Autoren über das 8. bis 1. Jahrhundert vor Christus hinweg zusammengetragen. Für Jan Philipp Reemtsma jedenfalls ist die Freude an ihrer Weisheit ungebrochen.

"Ich hab das ja nicht gemacht, um den Leuten zu sagen: So müsst ihr denken, fühlen, und in die Welt sehen. Aber schon, um zu sagen: Es lohnt sich das zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen und es ist eben partienweise: sehr schön!"

Laozi: "Daodejing. Der Weg der Weisheit und der Tugend"

Herausgegeben von Jan Philipp Reemtsma, C.H. Beck Verlag, München 2017

124 Seiten, 14,95 Euro