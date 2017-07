Jan Philipp Reemtsma interpretiert Laozi Moderne Coverversion alter Lebensratschläge

Jan Philipp Reemtsma im Gespräch mit Dieter Kassel

Kalligrafie des Daodejing: Jan Philipp Reemtsma entdeckte schon als Jugendlicher die alten chinesischen Weisheiten von Laozi für sich. (picture alliance / dpa / Wang Qiming)

Das Daodejing des Laozi ist eins der ältesten Weisheitsbücher der Menschheit und versammelt Texte und Ratschläge zu so ziemlich Allem - von Lebenspraxis über Staatslehre bis zu Kosmologie. Der Germanist Jan Philipp Reemtsma hat jetzt seine ganz eigene Fassung des Buches geschrieben – und das ohne Chinesisch zu können.

Schon als Jugendlicher stieß Jan Philipp Reemtsma in der elterlichen Bibliothek auf das Daodejing von Laozi – und war fasziniert von den rätselhaften, oft unverständlichen Weisheiten darin. Als Student lernte er dann in Seminar, warum das Buch so mystisch und nebulös daherkommt, und auch warum die Übersetzungen ins Deutsche so vollkommen unterschiedlich sind: Im Chinesischen werden Worte und Begriffe ohne Grammatik aneinander gereiht, Bedeutung und Zusammenhang allein aus dem Kontext erschlossen.

Entsprechend zuckte Reemtsmas Professor damals nur die Schultern, als der um genauere Erläuterung der Texte bat: "Ach, das wissen Sie mit einer deutschen Übersetzung so gut oder schlecht wie wir Chinesen selbst. Da macht sich im Prinzip jeder seinen Text selbst." Genau das hat der damalige Student nun getan: Reemtsma verfasste anhand verschiedener Übersetzungen des Daodejing seine eigene 'Coverversion' des Buches, die nun erscheint.

Liebe zum Parodox

"Eine gewisse Lakonik und Prägnanz" habe er den Texten geben wollen, so Reemtsma, und er entdeckte in den alten chinesischen Weisheiten auch viele Gemeinsamkeiten mit mystischen Texten aus anderen Kulturen. Zwar möge er das Wort Mystik nicht - "das klingt nach esoterischen Buchläden" – aber, so Reemtsma, den Texten sei zum Beispiel eine Liebe zu Parodoxen gemeinsam.

"Die lieben Gedanken wie 'Das Ganze und das Einzelne sind dasselbe' und 'Das Schwache ist stärker als das Starke'. Das finden Sie immer wieder und wenn Sie Meister Eckhart oder Nicolaus Cusanus lesen, dann gibt es so Stellen, über die stolpern Sie dann und sagen: Das kenne ich doch eigentlich auch aus der chinesischen Mystik oder vielleicht auch aus bestimmten buddhistischen Schriften."

Der Germanist Jan Philipp Reemtsma hat sich bei der Übertragung des Daodejing auch bei anderen Denkern bedient. (dpa/ picture-alliance/ Horst Galuschka)

Und so hat sich Reemtsma in seiner Übertragung des Daodejing auch selbst ein wenig interkulturell bedient.

"Da sind immer auch Zitate aus anderen Texten drin, an einer Stelle finden Sie Karl Kraus, an einer Stelle finden Sie Walter Benjamin. Das sind nun gar keine Mystiker, aber sie haben da ähnliche Gedanken geäußert."

Uralte Schwarmweisheit

So verwundert es vielleicht auch gar nicht, dass es den offiziellen Verfasser des Daodejing, den legendären chinesischen Philosophen Laozi, nach heutigem Forschungsstand vermutlich nie gegeben hat. In Wirklichkeit wurden die Sprüche wohl von verschiedenen Autoren über das 8. bis 1. Jahrhundert vor Christus hinweg zusammengetragen. Für Jan Philipp Reemtsma jedenfalls ist die Freude an ihrer Weisheit ungebrochen.

"Ich hab das ja nicht gemacht, um den Leuten zu sagen: So müsst ihr denken, fühlen, und in die Welt sehen. Aber schon, um zu sagen: Es lohnt sich das zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen und es ist eben partienweise: sehr schön!"

Laozi: Daodejing. Der Weg der Weisheit und der Tugend

Herausgegeben von Jan Philipp Reemtsma

C.H. Beck Verlag, München 2017

124 Seiten, 14,95 Euro