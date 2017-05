"Istanbul" im Schauspiel Köln Klima der Angst unter Deutschtürken

Nuran David Calis im Gespräch mit Dieter Kassel

Der Regisseur Nuran David Calis. (dpa / picture alliance / Soeren Stache)

Anhänger und Gegner Erdogans aus der Kölner Keupstraße berichten in Nuran David Calis' Stück "Istanbul" über die Auswirkungen der Ereignisse in der Türkei auf die Deutschtürken. Bei allen Konflikten sei doch eine "Sehnsucht nach Versöhnung" spürbar, so Calis.

Kontrovers und "konfliktreicher, als ich mir das vorgestellt habe" ging es bei den Proben zu Nuran David Calis' Stück "Istanbul" zu, das am Freitagabend im Schauspiel Köln Premiere feiert.

Es geht der Frage nach, wie der Putschversuch in der Türkei und die restriktive Politik von Präsident Erdogan die deutschtürkische Community verändert hat und lässt sowohl Anhänger als auch Gegner Erdogans zu Wort kommen. "Es ist eine relativ explosive Mischung von vornherein gewesen", so Calis im Deutschlandfunk Kultur. "Aber die Prämisse lautete, sich gegenseitig zuzuhören."

Der Riss geht auch durch Schauspielertruppe

Wie schon in früheren Stücken Calis' werden dabei deutschtürkische Bewohner der Kölner Keupstraße gemeinsam mit den Schauspielern auf der Bühne stehen und von ihren Erfahrungen berichten. Allerdings habe sich das Klima dort deutlich gewandelt, sagte Nuran David Calis im Deutschlandfunk Kultur. Während ihm bei früheren Projekten alle Türen offengestanden hätten, habe er diesmal eine große Angst gespürt.

"Es ging jetzt los mit den gegenseitigen Denunzierungen, wer Befürworter des Putsches war oder Gegner des Putsches oder für Erdogan und die AKP oder gegen Erdogan und die AKP, für Gülen oder gegen Gülen", so der Theaterautor und -regisseur, der selbst türkisch-armenische Wurzeln hat. "Also, der ganze Riss geht auch sozusagen durch die Schauspieltruppe und die Spielertruppe, die diesen Abend 'Istanbul' gestalten."

Im Theaterraum können Utopien verhandelt werden

Allen Konflikten zum Trotz spüre er bei den Mitspielern eine "ganz große Sehnsucht nach Versöhnung", betonte Calis. "Obwohl man an verschiedenen Polen des Universums sich befindet, sind wir dann doch ein Kosmos, den wir dann auch gemeinsam miteinander gestalten müssen."

Das sei wahrscheinlich nur möglich in einem Theaterraum, in dem Utopien verhandelt werden könnten. "Das ist halt das Angebot, was das Theater machen kann, indem man die ganzen Konfliktlinien der Welt aufeinander aufprallen lässt in dem Raum."