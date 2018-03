Kulturnachrichten

Mittwoch, 21. März 2018

Investoren und Mitglieder erhöhen Druck auf Facebook Aktie um rund 20 Prozent eingebrochen Im Datenskandal um Facebook erhöhen Investoren und Anwender den Druck auf das größte soziale Netzwerk der Welt. In San Francisco verklagten Aktionäre den Konzern. Facebook habe "sachlich falsche und irreführende Aussagen" zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift, wie CNN und weitere US-Medien berichteten. Nutzer des Netzwerks verlangten in einer Petition der Mozilla-Stiftung, Facebook müsse mehr für den Schutz der Daten tun und seine Nutzer respektieren. Zuvor war der Kurs der Facebook-Aktie eingebrochen. Seit Bekanntwerden des Datenskandals um die britische Analysefirma Cambridge Analytica sackte der Kurs von 185 Dollar um rund 20 Prozent. Facebook habe mitteilen müssen, dass es Dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe, argumentieren die Kläger. Da das Unternehmen das nicht früher getan habe, hätten sie große Verluste erlitten. Facebook sieht sich unterdessen selbst als Betrogenen. "Das gesamte Unternehmen ist entsetzt darüber, dass wir hintergangen wurden", teilte das Unternehmen mit. Die umstrittene Datenanalyse-Firma, die nach Angaben ihres inzwischen suspendierten Chefs Alexander Nix einen Großteil des Wahlkampfs für US-Präsident Donald Trump bestritten hat, soll Zugriff auf Facebook-Daten von bis zu 50 Millionen Menschen gehabt haben. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC leitete deshalb eine offizielle Untersuchung gegen Facebook ein. Das Unternehmen erklärte nun, es werde alles tun, um seine Richtlinien durchzusetzen und die Informationen der Nutzer zu schützen. Firmenchef Mark Zuckerberg und alle Verantwortlichen seien sich des Ernsts der Lage bewusst.

Letzte Ruhestätte für Hawking in Westminster Abbey Trauerfeier in der Kirche der Cambridge Universität geplant Der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking soll seine letzte Ruhestätte neben den Gräbern der berühmten britischen Wissenschaftler Isaac Newton und Charles Darwin in der Westminster Abbey finden. Die Beisetzung seiner sterblichen Überreste werde während eines Gottesdienstes im Laufe des Jahres erfolgen, teilte die Londoner Kirche mit. Hawkings Familie hatte zuvor angekündigt, dass für den 31. März eine Trauerfeier in der Kirche der Cambridge Universität geplant sei, wo Hawkings jahrzehntelang forschte. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Wissenschaftler saß wegen der Nervenkrankheit ALS jahrzehntelang im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Hawking war berühmt für seinen messerscharfen Verstand. Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit", in dem er einem nicht-wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte.

Estefan im US-Verzeichnis erhaltenswerter Musik Ehrung für kulturelle und historische Bedeutung der amerikanischen Klangwelt Songs von Gloria Estefan und Run-DMC sind in das US-Verzeichnis besonders erhaltenswerter Tondokumente aufgenommen worden. Weitere Neuzugänge stammten von Tony Bennett, Kenny Loggins und Smokey Robinson, wie die zuständige Bibliothek des Kongresses mitteilte. Die Titel werden damit für ihre kulturelle und historische Bedeutung der amerikanischen Klangwelt geehrt. Im sogenannten C finden sich nun Bennetts Klassiker "I Left My Heart in San Francisco" sowie "Rhythm is Gonna Get You" von Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, Run-DMCs Album "Raising Hell" und der Soundtrack zum Musikfilm "Meine Lieder - Meine Träume" aus dem Jahr 1965. Ebenfalls neu aufgenommen wurden das Album "Rumours" von Fleetwood Mac, "Footloose" von Kenny Loggins, "Le Freak" von Chic, Kenny Rogers "The Gambler" und Smokey Robinsons "My Girl", gesungen von den Temptations.

Dorgerloh soll Humboldt-Intendant werden Stiftungsrat muss noch über Kandidaten abstimmen Hartmut Dorgerloh (55) soll Intendant des Berliner Humboldt Forums werden. Das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dorgerloh ist seit 2002 Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Der 55-Jährige verstehe es, "anspruchsvolle Inhalte einem breiten Publikum zu vermitteln", sagte Grütters. Er kenne die deutsche Politik und die kulturpolitischen Schnittstellen zwischen Bund und Ländern aus langer Erfahrung und habe einen großen Vertrauensvorschuss bei allen Beteiligten, so die Ministerin. Erst am Montag war über die Besetzung einer anderen wichtigen Position für das Humboldt Forum entschieden worden: Musikethnologe Lars-Christian Koch wird deren Sammlungsdirektor. Das Humboldt Forum im Berliner Schloss soll nach den bisherigen Planungen Ende 2019 eröffnet werden. Im April will der Stiftungsrat des Humboldt Forums entscheiden, ob Hartmut Dorgerloh dort Intendant wird.

Lübecker Buddenbrookhaus wird umgebaut Entwurf sieht verdoppelte Fläche für Museum vor Das THM Architekturbüro aus Lübeck hat den Planungswettbewerb für den Umbau des Lübecker Buddenbrookhauses gewonnen. Im Entwurf werden nur die Fassaden der historischen Gebäude und das Kellergewölbe des Buddenbrookhauses erhalten. Dahinter soll ein kompletter Neubau entstehen. Der sensible Umgang mit den alten Häuserfassaden habe die Jury überzeugt, erklärte Hans Weißkirchen, Direktor der Lübecker Museen. Teile des ursprünglichen Buddenbrookhauses, das im 19. Jahrhundert im Besitz der Familie Mann war, sollen rekonstruiert werden. 2011 hatte die Gedenkstätte Buddenbrookhaus das Nachbarhaus gekauft. Beide Häuser sollen im Inneren miteinander verschmelzen, so dass die Ausstellungsfläche des Museums verdoppelt wird. Das Buddenbrookhaus gehört zu den Museen mit den meisten Besuchern in Lübeck.

Ibsen-Preis für Regisseur Christoph Marthaler Der Preis ist mit 260.000 Euro dotiert Der Regisseur Christoph Marthaler erhält den Ibsen-Preis. Das internationale Komitee des "International Ibsen Awards" ehre Marthaler für sein herausragendes dramaturgisches Werk, das er unter anderem in zahlreichen Inszenierungen am Deutschen Schauspielhaus und der Hamburgischen Staatsoper unter Beweis gestellt habe, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Die Übergabe des Preises findet während des Ibsenfestivals im September in Oslo statt. Frühere Preisträger waren unter anderem der Komponist und Regisseur Heiner Goebbels (2012) und der Autor Peter Handke (2014).

Bundesjazzorchester erhält Frankfurter Musikpreis Trompeter Till Brönner als Laudator erwartet Das Bundesjazzorchester (BuJazzO) wird im Rahmen der diesjährigen Musikmesse mit dem Frankfurter Musikpreis 2018 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 13. April in der Frankfurter Paulskirche wird das Orchester unter der Leitung von Professor Niels Klein einen Ausschnitt aus seinem Repertoire präsentieren, wie die Messe Frankfurt mitteilte. Laudator ist der Jazz-Trompeter und das ehemalige Bundesjazzorchester-Mitglied Till Brönner. Das "BuJazzO" wurde 1988 von Jazz-Bandleader Peter Herbolzheimer gegründet. Zu seinen Absolventen gehören so erfolgreiche Musiker wie Michael Wollny und Roger Cicero. Der mit 15 000 Euro dotierte Frankfurter Musikpreis wird vom Bundesverband der Deutschen Musikinstrumentenhersteller und der Messe Frankfurt vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich u.a. mit besonderen Leistungen in der Interpretation und Komposition und der Musiklehre hervorgetan haben.