"Invasion of Privacy" New Yorker Rapperin Cardi B veröffentlicht ihr Debütalbum

Azadê Peşmen im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Die Sängerin Cardi B während der New York Fashion Week 2018. (imago / Zach Chase)

Kaum ein Hip-Hop-Album wurde mit so viel Spannung erwartet: Nachdem die US-Sängerin Cardi B mit ihrem Song Bodak Yellow die Billboard Charts stürmte – und mit ihrer großen Klappe für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgte, ist es nun da: ihr Debütalbum "Invasion of Privacy".

In den USA ist Cardi B als Fernsehpersönlichkeit schon etwas länger im Gespräch. Vor etwa einem halben Jahr haben dann auch die deutschen Musik-Influencerinnen die New Yorker Rapperin mit der großen Klappe und der Stripper-Vergangenheit entdeckt.

Mit ihrem Song Bodak Yellow schaffte die 25-Jährige es in den Billboard Charts von null auf Platz eins, sagt Kulturredakteurin Azadê Peşmen. Das habe außer ihr bisher nur Lauryn Hill im Jahr 1998 geschafft. Und auch auf dem Cover des "New York Times Magazine" war Cardi B zu sehen – und wurde so einem Mainstream-Publikum bekannt, bevor überhaupt ihr erstes Album veröffentlicht wurde. Nun erscheint das lang erwartete Debütalbum: "Invasion of Privacy".

Ein Beitrag geteilt von Cardi B Official IG (@iamcardib) am Apr 4, 2018 um 9:33 PDT

Fast alle Songs auf ihrem Album seien "tanzbar", sagt Azadê Peşmen. Afro-karibische Einflüsse seien zu hören. Dazu kommen Gast-Auftritte von Künstlern wie dem kolumbianischen Latin-Pop-Sänger J Balvi, Kehlani und Migo.

Das Urteil: Nicht sehr aufwendig produziert. Aber sehr "club- und radiotauglich" – und auch für ein Mainstream-Publikum geeignet.

(lk)