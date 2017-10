Internationales Musikfestival im 20. Jahrgang Kammermusik in Jerusalem

Aufzeichnung aus dem YMCA West-Jerusalem

Die Pianistin und Festivalleiterin Elena Bashkirova (Dan Porges/forartists)

Vor zwanzig Jahren hätte niemand geglaubt, dass das möglich ist: In der Stadt Jerusalem, die von religiösem Eifer und politischem Starrsinn gezeichnet ist, ein Festival zu gründen, das allein der Kammermusik gewidmet ist und nur die Klänge, nicht irgendeinen Kontext zum Gegenstand eines rauschenden, und zugleich anspruchsvollen Festes macht.

Eine Person steht als "Alma Mater" hinter dem Jerusalem International Chamber Music Festival: Die in Berlin lebende Pianistin Elena Bashkirova. Sie nennt das Festival stolz ihr drittes Kind, zwei erwachsene echte Söhne hat sie ja schon. Auch im diesem 20. Jahr versammelten sich wieder international renommierte Vokalisten und Musiker in der Heiligen Stadt - auf Einladung der Pianistin und eines kleinen, aber sehr aktiven israelischen Freundeskreises. Sie probten und spielten ein umfangreiches und vielfältiges Konzertprogramm. Daraus können Sie hier an diesem Abend einen Auszug hören.

Alle Mitwirkenden treten beim Festival ohne Gage auf und nehmen die Anstrengungen des dichten Proben- und Konzertmarathons und die teilweise äußerst strengen Untersuchungen bei der Ein- und Ausreise zum Vergnügen und aus Zuneigung zur immer größer werdenden Familie der "Jerusalemiten" auf sich. Spielort ist das christliche Kulturzentrum des YMCA in West-Jerusalem unweit des berühmten King-David-Hotels. Das steht für eine offene, religiös und politisch tolerante Atmosphäre.

Schwerpunkte gab es auch im 20. Festivaljahr mehrere - neben den größeren Formationen des Genres, zum Beispiel dem Nonett, waren das Werke der russisch-sowjetischen Literatur und die Romantik aus Deutschland.

Elena Bashkirova und ihr Team setzen bewusst und ganz im Sinne der Festivalphilosophie auf unbekannte Stücke und Namen. Immer ist auch ein Auftragswerk dabei, dieses Jahr gab es das Bläserquintett des jungen Jerusalemer Komponisten Omri Abram, der dem Festival schon länger als Dirigent und Organisator verbunden ist.

Das Musikprogramm dauerte acht Tage und prägte die Atmosphäre an den Sommerabenden in der Heiligen Stadt der drei Weltreligionen wieder besonders friedlich und zukunftsfroh. Dabei wirkt der Anspruch dieses musikalischen "Familientreffens" gar nicht mehr so utopisch: Selbst in Jerusalem kann Musik wichtiger, ja heiliger sein als Religion und Politik.

Jerusalem International Chamber Music Festival

YMCA West-Jerusalem

Aufzeichnungen vom 31. August und 1. und 2. September 2017

Moderation: Volker Michael

Omri Abram

Quintett (Uraufführung)

Tel Aviv Wind Quintet

Sergej Prokofjew

Sonate für 2 Violinen C-Dur op. 56

Mohammed Hiber, Lidia Baich, Violine

Franz Schubert

Fantasia f-Moll für Klavier zu 4 Händen D 940

Elena Bashkirova, Shai Wosner, Klavier

ca. 20.45 Uhr Konzertpause, darin: Festivalleiterin Elena Bashkirova im Gespräch mit Volker Michael

Dmitrij Schostakowitsch

Zwei Stücke für Streichoktett op. 11

Alexander Sitkovetsky, Tatiana Samouil, Lidia Baich, Mohammed Hiber, Violine

Miriam Manasherov, Shira Majoni, Viola

Alexander Knyazev, Tim Park, Violoncello

Nikolaj Roslavets

Nocturne

Yigal Kaminka, Oboe

Shira Majoni, Miriam Manasherov, Viola

Tim Park, Violoncello

Julia Rovinsky, Harfe

Bohuslav Martinů

Nonett H 374

Tel Aviv Wind Quintet

Tatiana Samouil, Violine

Madeleine Carruzzo, Viola

Tim Park, Violoncello

Nir Comforty, Kontrabass