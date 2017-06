Internationaler Kindertag Kinder malen unseren Kakadu

Kinderzeichnung vom "Kakadu" (Deutschlandradio)

Immer wieder bekommen wir Post von unseren jüngsten Hörern. Sie malen und schreiben an uns – am liebsten den Kakadu. Er ist das Maskottchen unserer täglichen Kindersendung. Wir freuen uns über weitere Zusendungen am Internationalen Tag des Kindes!

Drei ziemlich beste Freunde: Kakadu, Schildkröte, Tiger - und ein Radio. (Deutschlandradio)

Programmtipp: Am heutigen Quasseltag besucht der Kakadu von 15:05 bis 15:30 Uhr den Berliner Verein Schülerpaten. Erwachsene übernehmen hier Patenschaften für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Kakadu auf hoher See. (Deutschlandradio)

So stellt sich ein Mädchen das Radio vor: Als fliegendes Haus. (Deutschlandradio)