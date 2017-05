Internationale Händel-Festspiele Göttingen Monumental, aber still

Live aus der Stadthalle

Der Dirigent und musikalische Leiter der Göttinger Händelfestspiele Laurence Cummings (Anton Sckl/Händelfestspiele Göttingen)

Händels Brockes-Passion ist zum einfühlenden Mit-Leiden gedacht, und dafür gibt es bei insgesamt 106 Abschnitten – mehr noch als in den entsprechenden Werken Bachs – ja auch genügend Gelegenheit: ein Abend zur stillen Besinnung.

Aber geht das überhaupt: eine Passionsmusik am eigentlich fröhlichen Himmelfahrtstag? – Die Göttinger haben die Frage kühn und energisch mit "Ja" beantwortet, und theologisch sind sie damit natürlich allemal auf der richtigen Seite, denn die christliche Heilserzählung ist nur als Einheit begreifbar, wo in Leiden und Tod Jesu schon die zukünftige Erlösung, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt aber umgekehrt auch immer die Lasten des Durchlittenen eingeschrieben bleiben.

Außerdem entfernt sich die Textgestaltung von Barthold Heinrich Brockes, der auch alle Evangelientexte dichterisch umformte, ohnehin aus dem engeren liturgischen Zusammenhang. Seine Worte und Händels Vertonung ergeben eher eine geistliche Oper, bei der die Monumentalität der äußeren Dimensionen allerdings im Kontrast zur lyrisch-meditativen, eher stillen und auf betrachtende Einfühlung gerichteten Grundtönung des Werkes steht – ganz im Sinne des damaligen Pietismus, für den nicht die geistlichen Rituale, sondern Verinnerlichung und die persönliche Zwiesprache des Gläubigen mit seinem Gott im Mittelpunkt stehen. So will auch die Göttinger Aufführung – von Laurence Cummings natürlich zur "Chefsache" gemacht und sängerisch mit einer guten Mischung von Routiniers und jüngeren Stimmen besetzt – nach einem hoffentlich fröhlich verlaufenen Tag wieder dahin zurückführen, dass es manchmal auch Verweilen und Nachdenken, jedenfalls aber auch in der größten Freude Mitempfinden und Empathie braucht.

Georg Friedrich Händel

"Brockes-Passion" für Soli, Chor und Orchester HWV 48

Johannette Zomer, Sopran - Tochter Zion

Ana Maria Labin, Sopran - Maria, Gläubige Seele, Johannes

Rupert Charlesworth, Tenor - Petrus, Gläubige Seele

Sebastian Kohlhepp, Tenor - Evangelist

Tobias Berndt, Bariton - Jesus, Gläubige Seele

David Erler, Countertenor - Jakobus, Judas, Gläubige Seele, Kriegsknecht

Gesine Grube, Alt - 1. Magd

Gabriele-Betty Klein, Mezzosopran - 2. Magd

Dorothee Risse-Fries, Sopran - 3. Magd

Fabian Kuhnen, Bass - Pilatus

Dávid Csizmár, Bariton - Caiphas

Andreas Pruys, Bass - Hauptmann

NDR Chor

FestspielOrchester Göttingen

Leitung und Cembalo: Laurence Cummings