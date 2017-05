Kulturnachrichten

Freitag, 26. Mai 2017

Interfilm-Akademie ehrt Filmproduzent Artur Brauner Akademie würdigt das Lebenswerk des Holocaust-Überlebenden Der Berliner Filmproduzent Artur Brauner wird mit dem Ehrenpreis der Interfilm-Akademie für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 98 Jahre alte Holocaust-Überlebende habe sein Kapital immer wieder in Filmprojekte gesteckt, die ihm aufgrund seiner persönlichen Geschichte stark am Herzen lagen, begründete die Akademie ihre Entscheidung. Beispiele seien Werke wie "Die weiße Rose" von Michael Verhoeven oder Agnieszka Hollands "Hitlerjunge Salomon". Brauner hatte 1946 die Central Cinema Company (CCC) gegründet, die seitdem rund 260 Kinofilme produzierte. Die Ehrung soll dem Berliner am 1. Juli im Rahmen des Münchner Filmfestes verliehen werden. Die Interfilm-Akademie ist ein international tätiges Forum, das den Dialog zwischen Film, Kultur und Religion über Konfessionen und Religionen hinweg fördern will.

Modeschöpferin Laura Biagiotti gestorben Neben Mode kreierte Biagiotti auch Düfte Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das erklärte ihre Tochter Lavinia auf Twitter. Laura Biagiotti hatte am Mittwochabend in ihrem Haus außerhalb von Rom einen Herzinfarkt erlitten. Biagiotti war eine der ersten italienischen Designer, die den Weltmarkt eroberten. Die Marke ist bekannt für ihre luxuriösen Strickwaren, die der Designerin den Spitznamen "Königin des Kaschmir" eintrugen. Das Unternehmen produziert außer Kleidung auch Sonnenbrillen und Parfüms, darunter Klassiker wie "Roma" und "Venezia".

Menschenrechtsgerichtshof: Fall Yücel vorrangig Deniz Yücel sitzt seit Ende Februar in der Türkei in Einzelhaft Der Fall des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel soll vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorrangig behandelt werden. Yücel hatte vor dem Gericht in Straßburg Beschwerde gegen seine Untersuchungshaft eingelegt. In einem Brief an Yücels Rechtsanwalt Veysel Ok teilte der Menschenrechtsgerichtshof mit, der Fall werde "von seinem Gegenstand her unter die Fälle gerechnet, die vom Gericht vorrangig behandelt werden und als solche in kürzest möglicher Zeit untersucht werden sollen". Yücel sitzt seit Ende Februar wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in Einzelhaft.

Ukraine: Plagiatsvorwürfe gegen Jeff Koons Koons bestreitet, abgekupfert zu haben Eine riesige aufblasbare Ballerina von US-Künstler Jeff Koons soll ein Plagiat einer verstorbenen ukrainischen Künstlerin sein. Koons sagt, als Inspiration für das Kunstwerk, das vor dem New Yorker Rockefeller Center steht, hätte ihm eine russische Porzellanfigur aus dem 19. Jahrhundert gedient. Internetnutzer aus der Ukraine bemerkten dagegen, das Werk würde stark der Porzellanfigur "Die Ballerina Lenotschka" der 1993 verstorbenen ukrainischen Künstlerin Oxana Schnikrup ähneln. Eine Sprecherin von Koons erklärte in einer E-Mail , Koons kenne Schnikrups Werk und habe "eine Lizenz", um es für seine eigenen Werke zu nutzen. Koons wurde schon mehrfach wegen Plagiaten verurteilt.

Autor Willi Fährmann gestorben Fährmann schrieb vor allem Kinder- und Jugendbücher Der Autor Willi Fährmann ist tot. Er starb gestern im Alter von 87 Jahren, wie sein Sohn Tom der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Für sein Werk wurde Fährmann vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis und mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Geboren wurde Fährmann 1929 in Duisburg, seit 1963 lebte er in Xanten am Niederrhein. Seine ersten Bücher erschienen ab 1956. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Das Jahr der Wölfe" (1962), "Christina, vergiss nicht" (1974) und "Der lange Weg des Lukas B." (1980).

Amoz Oz mit Abraham-Geiger-Preis ausgezeichnet Würdigung für Engagement für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern Der israelische Schriftsteller Amos Oz hat am Abend in der Berliner Hochschule der Künste den Abraham-Geiger-Preis erhalten. In seiner Laudatio würdigte Berlins Kultursenator Lederer Oz als jemanden, der Kompromisse suche, anstatt große Ideale zu proklamieren. Oz betonte in seiner Dankesrede die besondere Rolle Deutschlands bei der Vermittlung im Nahostkonflikt und plädierte für eine Politik der kleinen Gesten. Die Auszeichnung des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs ist mit 10.000 Euro dotiert. Benannt ist die Auszeichnung nach dem Vordenker des liberalen Judentums Abraham Geiger. Gewürdigt werden sollen Persönlichkeiten, die sich um den Pluralismus verdient gemacht haben und sich für Offenheit, Mut, Toleranz und Gedankenfreiheit einsetzen. Unter den Preisträgern sind Bundeskanzlerin Merkel, der Mainzer Kardinal Lehmann und der deutsch-französische Politikwissenschaftler Grosser.

Filmfest Cannes zeigt NSU-Drama Deutscher Wettbewerbsbeitrag um den Hauptpreis Beim Filmfestival in Cannes zeigt heute der deutsche Regisseur Fatih Akin seine neue Produktion. «Aus dem Nichts» erzählt von einer Frau, deren Mann und Sohn bei einem Bombenanschlag in Hamburg getötet werden. Schon bald fällt der Verdacht auf Täter aus der Neonazi-Szene. Produktionsangaben zufolge nimmt der 43-jährige Akin damit Bezug auf die Morde der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Das Drama ist der einzige deutsche Beitrag im diesjährigen Wettbewerb von Cannes um den Hauptpreis. Insgesamt konkurrieren 19 Beiträge um die Hauptpreise, darunter die Goldene Palme. Die Auszeichnungen werden am Sonntagabend vergeben. Eines der Jury-Mitglieder ist die Deutsche Regisseurin Maren Ade.

Barack Obama erhält Deutschen Medienpreis Ehrung bei Gala in Baden-Baden Der ehemalige US-Präsident Obama ist mit dem Deutschen Medienpreis ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Jury Obama als herausragenden, weltweit anerkannten Repräsentanten der internationalen Politik des vergangenen Jahrzehnts. Die Laudatio hielt Altbundespräsident Gauck. Er bezeichnete Obama als mutigen Politiker, der gezeigt habe, dass die Verbesserung der Welt gelingen könne. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann dankte Obama für sein Engagement beim Kampf gegen den Klimawandel und das Bemühen um internationale Zusammenarbeit. Obama selbst hob in seiner Dankesrede das Engagement der Europäer für die Demokratie hervor.