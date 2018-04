Indonesische Musik zwischen Tradition und Moderne Raung Raya – Das große Brüllen

Von Esther Schelander, Jan Rohlf und Rabih Beaini

Tarawangsa-Zeremonie anlässlich des indonesischen Unabhängigkeitstags in Bandung, 2017 (Eunice Maurice)

In Indonesien trifft eine außergewöhnliche Vielfalt lebendiger Musiktraditionen auf eine brodelnde Szene experimenteller musikalischer Subkulturen. Die vom libanesischen Musiker und Produzent Rabih Beaini konzipierte Konzertreihe Raung Raya (in etwa "großes Brüllen", umgangssprachlich auch "Verkehrsstau") erkundet Berührungspunkte und Austauschprozesse zwischen diesen scheinbar unterschiedlichen Musikpraktiken.



Die Autoren stellen indonesische Künstler vor, die musikalische Tradition und Moderne in Einklang bringen wollen.

Jawis von der Band Karinding Attack spielt die traditionelle indonesische Maultrommel (Eunice Maurice)

Von Esther Schelander, Jan Rohlf und Rabih Beaini

Mit: Karinding Attack, Otto Sidharta, Rabih Beaini, Tarawangsawelas, Moondog for Gamelan

Produktion: DISK/CTM/Deutschlandfunk Kultur 2018



Länge: 54’30

Jan Rohlf, geboren 1975 in Tübingen, lebt in Berlin. Er ist Musikkurator und Teil des künstlerischen Leitungsteams des CTM Festivals Berlin.

Rabih Beaini, Musiker, Produzent und Kurator aus Beirut, lebt und arbeitet heute in Berlin. Mit seinem Label ‚Morphine’ sucht er den Dialog zwischen zeitgenössischer Avantgarde, elektronischer Subkultur und traditionellen Musiken. 2016 war er als Ko-Kurator für das Programm des CTM Festivals mitverantwortlich. Seine Reihe ‚Raung Raya’ entstand in Zusammenarbeit mit dem belgischen Musik- und Kunstfestival Europalia, das 2017 und 2018 dem Land Indonesien gewidmet ist.

Esther Schelander, geboren 1983 in Tübingen, studierte Multimedia-Art in Salzburg. Als Autorin, Tontechnikerin und Mediengestalterin arbeitet sie in den Bereichen Rundfunk, Hörbuch und Theater.