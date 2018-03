Kulturnachrichten

Montag, 19. März 2018

Humboldt Forum: Musikethnologe wird Direktor Stiftungsrat einigt sich auf neuen Kandidaten Der Musikethnologe Lars-Christian Koch wird Direktor des Ethnologischen Museums und bald auch des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt Forum. Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sprach sicheinstimmig für den Abteilungsleiter und derzeit kommissarischen Leiter des Ethnologischen Museums aus. Die erneute Wahl war nötig geworden, da die bisherige Kandidatin Ines de Castro das Linden-Museum in Stuttgart doch nicht verlassen möchte. Der gebürtig aus Peine stammende Koch übernahm 2003 am Ethnologischen Museum die Abteilung für Medien und Musikethnologie. Ab 2019 sollen im Humboldt Forum das bislang in Dahlem angesiedelte Ethnologische Museum und das Museum für vorderasiatische Kunst einziehen. Am Humboldt Forum wird es über den insgesamt vier Direktoren noch einen Generalintendanten geben.

Skulptur von Anselm Kiefer kommt nach New York Temporäre Platzierung vor Rockefeller Center Eine Skulptur des Künstlers Anselm Kiefer wird vor dem Rockefeller Center in New York platziert. "Uraeus" sei das erste Werk, das Kiefer je speziell für einen öffentlichen Raum in den USA geschaffen habe, teilte die Organisation Public Art Fund, die sich um Kunst in New York kümmert, mit. Die Skulptur besteht zum größten Teil aus Blei und zeigt ein auf einer Säule stehendes geöffneten Buch mit Flügeln, die sich über neun Meter spannen. Die Skulptur soll vom 2. Mai bis zum 22. Juli vor dem Rockefeller Center in Manhattan zu sehen sein. Anselm Kiefer studierte unter anderem bei Joseph Beuys und gilt als einer der bekanntesten deutschen Künstler der Nachkriegszeit.

Bavaria Filmproduktion mit neuem Chef Markus Zimmer soll Kinoproduktion stärken Das Medienunternehmen Bavaria Filmproduktion hat ab April mit Markus Zimmer (51) eine neue Leitung. Er werde auch für die Koordination aller Kinofilm-Aktivitäten der Bavaria Film Gruppe verantwortlich sein, teilte die Produktionsfirma in Grünwald bei München mit. Zimmer fungiere in der Position als Produzent und Ansprechpartner für nationale und internationale hochwertige Filme und Serien, an denen die Bavaria Film als Produzent oder Ko-Produzent beteiligt sei. Markus Zimmer war den Angaben zufolge bis Ende 2016 bei der Tele München Gruppe (TMG) tätig. Ab 1999 leitete er dort die TMG-Tochter Concorde Filmverleih GmbH. Als Produzent war Zimmer 2007 mit "Die Wolke" für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Udo Lindenberg eröffnet "Panik City" in Hamburg Multimedia-Ausstellung veranschaulicht das Leben des Rockstars Mitten im Hamburger Amüsierviertel St. Pauli hat der Rockmusiker Udo Lindenberg auf der Reeperbahn die Erlebniswelt "Udo Lindenberg Experience" eröffnet. Das Technik-, Kunst- und Kulturprojekt soll auf einer Etage im Klubhaus St. Pauli Musik den Werdegang des Musikers, seine Malerei und das politische Engagement des 71-Jährigen zeigen und erlebbar machen. Besucher können in einer Animation Teil der Band auf einer virtuellen Bühne werden oder auf Touchpads im Lindenberg-Stil "Likörelle" malen - Bilder, die Lindenberg mit alkoholischen Getränken färbt. Die sogenannte "Panik-City" zeigt auch die politische Bedeutung des Musikers für die Verständigung in der deutsch-deutschen Vergangenheit. Die "Udo Lindenberg Experience" ist ab Dienstag für Besucher geöffnet.

Leibniz-Preise für elf Wissenschaftler Der Leibniz-Preis ist wichtigster deutscher Forschungsförderpreis Vier Wissenschaftlerinnen und sieben Wissenschaftler sind in Berlin mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet worden. Von den elf Preisträgern kommen je drei aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Lebenswissenschaften und den Naturwissenschaften, teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit. Zwei Preisträger kämen aus den Ingenieurwissenschaften. Der Leibniz-Preis ist der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis. Er wird jährlich von der DFG verliehen. Zehn Preisträger erhalten je 2,5 Millionen Euro für kommende Forschungsarbeiten. Zwei Wissenschaftler teilen sich die Prämie. Die Auszeichnung erhalten der Soziologe Jens Beckert (Köln), die Physikerin Alessandra Buonanno (Potsdam), die Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Fuchs-Schündeln (Frankfurt), die Mediziner Veit Hornung (München) und Eicke Latz (Bonn), die Amerikanistin Heike Paul (Erlangen-Nürnberg), die Medizinerin Erika Pearce (Freiburg), der Physiker Claus Ropers (Göttingen), der Physiker Oliver Schmidt (Chemnitz), der Informatiker Bernhard Schölkopf (Tübingen) und der Mathematiker Laszlo Szekelyhidi (Leipzig).

Neuer Geschäftsführer für Berliner Rundfunk Orchester Anselm Rose war Geschäftsführender Intendant der Dresdner Philharmonie Der Kulturmanager Anselm Rose wird neuer Geschäftsführer der Berliner Rundfunk Orchester und Chöre Gesellschaft (ROC). Dazu gehören das Deutsche Symphonie-Orchester, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Rundfunkchor Berlin und der Rias Kammerchor. Der gebürtige Wolfsburger Rose, Jahrgang 1969, war bis 2014 Geschäftsführender Intendant der Dresdner Philharmonie. Er löst zum 1. April Thomas Kipp ab, der die vier Berliner Ensembles seit 2012 geschäftsführend leitete. Die ROC wird vom Deutschlandradio, dem Bund, dem Land Berlin und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) getragen.

Architekturpreis für ehemalige Abtei in Siegburg Mipim Awards in Cannes für katholisches Tagungshaus Bei der Verleihung der Mipim Awards in Cannes gewann das Tagungshaus des Erzbistums Köln (KSI) in der umgebauten früheren Benediktinerabtei in Siegburg am Wochenende in gleich zwei Kategorien: Das Tagungshotel gewann nicht nur in der Kategorie Hotels und Ferienanlagen, sondern bekam auch den Special Jury Award. Das Tagungshaus befindet sich seit April 2017 in der ehemaligen Benediktinerabtei auf dem Michaelsberg in Siegburg. Die Abteigebäude wurden dabei mit einem modernen Neubau ergänzt. Geplant hatten die Neugestaltung die Düsseldorfer Architekten des Büros meyerschmitzmorkramer. Architekt Caspar Schmitz-Morkramer sagte dazu, für die Architekten sei wichtig gewesen, die berühmte Silhouette der Abtei nicht zu verändern. "Wir wollten keine stilistische Spielerei, sondern ein klares Gebäude schaffen, das Ruhe und Spiritualität mit Architektonischem vereint."

Ägyptische Zensur kassiert Theateraufführung Theaterstück thematisiert Gefühl von Unterdrückung vor dem Volksaufstand 2011 Nur wenige Stunden vor seiner geplanten Premiere am Sonntag in Kairo hat die staatliche Zensur in Ägypten die Aufführung eines Theaterstücks verboten. Regisseur Ahmed al-Attar sagte daraufhin die Vorstellungen von "Vor der Revolution" ab. Wie von den Zensoren gefordert fünf Szenen zu entfernen, würde das Stück entstellen, sagte Al-Attar. Das Theaterstück für zwei Schauspieler thematisiert das Gefühl von Unterdrückung und Stagnation in Ägypten vor dem Volksaufstand von 2011. Es sollte in einem Theater mit 100 Sitzplätzen an sechs Abenden im Rahmen des Innenstadtfestivals für zeitgenössische Kunst aufgeführt werden. Das Festival wird überwiegend von ausländischen Kulturinstituten, Botschaften und der Unesco unterstützt.Der für Sozialsatiren bekannte und in Europa anerkannte Autor, zugleich Manager und künstlerischer Direktor des Festivals, hat für Montag eine zweite Sitzung des Zensurkomitees beantragt. Er hofft, dass das Stück doch noch ohne die vorgeschlagenen Streichungen gezeigt werden darf.

Yücel: "Die wollten mich zum Verstummen bringen" Journalist Deniz Yücel gibt erstes Interview nach Freilassung Der aus türkischer Haft freigekommene Journalist Deniz Yücel hat der Bundesregierung für ihre Unterstützung gedankt, sie aber zugleich für ihre zurückliegende Türkei-Politik kritisiert. "Grundsätzlich denke ich, dass die Regierung von Angela Merkel alle progressiven und demokratischen Kräfte in der Türkei zweimal verraten hat", sagte Yücel in einem Interview, das in den Zeitungen "Die Welt" und "taz" erschien. So habe Merkels Regierung einerseits im Jahr 2005 "den Türken klargemacht: Ihr kommt nicht in die EU, völlig egal, was ihr tut". Damals hätten die Zeichen in der Türkei noch auf Europäisierung gestanden, sagte Yücel. In dem ersten Interview nach seiner Freilassung gibt Yücel auch ausführlich Auskunft über sein privates Befinden und die Folgen der Inhaftierung. Es gehe ihm sehr gut, betonte der 44-Jährige. Seine Frau, seine Anwälte und die "FreeDeniz"-Solidarität seien ihm in Gefängnis eine große Stütze gewesen. Im Gefängnis sei er ein letztes Mal wütend gewesen, betonte Yücel: "Aber als ich vor das Gefängnistor trat, war das vorbei. Damit ist nichts vergessen und schon gar nicht vergeben. Aber meine Wut habe ich im Gefängnis gelassen." Für ihn gehöre es dazu, "sich nicht fertig machen zu lassen: nicht verbittert rauszukommen".

Leipziger Buchmesse endet mit Besucherrückgang Winterwetter hinderte Besucher bei der An- und Abreise Die Leipziger Buchmesse hat 2018 weniger Besucher angezogen als noch im Vorjahr. Insgesamt besuchten 271.000 Menschen das Messegelände und die Veranstaltungen in der Stadt, wie die Veranstalter mitteilten. Im vergangenen Jahr waren es 285.000 gewesen. Ein Grund für den Rückgang dürfte die Rückkehr des Winters gewesen sein. Am Samstag fielen in Leipzig rund zehn Zentimeter Neuschnee, der Hauptbahnhof war zeitweise komplett gesperrt. Auf der Buchmesse präsentierten sich mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern. Gastland war Rumänien. Auch die Comicmesse "Manga-Comic-Con" hatte wieder ihren Platz auf dem Branchentreff. Prägendes Thema der Messe war die Kontroverse um Meinungsfreiheit und den Umgang mit rechten Publizisten. Tumulte wie auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2017 blieben dabei weitgehend aus.

Ex-"Tatort"-Kommisar Jochen Senf ist gestorben Als Kommisar Max Palu ermittelte er im "Tatort"-Saarland Jochen Senf ging 17 Jahre lang als "Tatort"-Kommissar Max Palu im Saarland auf Verbrecherjagd. Nun ist der Schauspieler im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Er kochte gerne, trank gerne Rotwein und nahm sein Rennrad mit ins Büro: "Salü Palu" hieß die erste Tatort-Folge am 24. Januar 1988. Der glatzköpfige Max Palu war unter den ARD-Kommissaren eine echte Type. "Ich spiele den Kommissar so, wie ich selbst bin", sagte er, als er mit 45 Jahren mit dem "Tatort" anfing. Palu war seine erste große Fernsehrolle. Außerdem arbeitete er als Hörspieldramaturg, Krimiautor, gründete ein Kinder- und Jugendtheater und war in Kinoproduktionen zu sehen, etwa 2015 in "Unser letzter Sommer". Senf engagierte sich für Terre des Femmes als Schirmherr einer Kampagne gegen häusliche Gewalt gegen Frauen. Zuletzt lebte Senf in Berlin. Dort war er vor einigen Jahren in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen.