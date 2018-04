Kulturnachrichten

Dienstag, 24. April 2018

Hollywood-Produzent Philip D'Antoni ist tot Für den Thriller "French Connection" gewann er 1972 einen Oscar Der Hollywood-Produzent Philip D'Antoni ist tot. Wie Familienangehörige dem Filmblatt "Hollywood Reporter" mitteilten, starb der Produzent bereits am 15. April in seinem Haus im US-Staat New York. Er wurde 89 Jahre alt. Für den Thriller "The French Connection - Brennpunkt Brooklyn" gewann er 1972 einen Oscar. Der heute 82-jährige "French Connection" -Regisseur William Friedkin schrieb auf Twitter, mit D'Antoni sei ein Freund und ein großartiger Produzent gestorben.

Leipziger Gewandhaus gibt Echos nicht zurück Die Preise sollen aber aus dem Foyer geräumt werden Das Leipziger Gewandhaus wird seine Echos nicht zurückgeben. Man werde die Preise aber aus dem Foyer räumen, sagte Direktor Andreas Schulz der "Sächsischen Zeitung"."Das Urteil der Fachjury kann ja nicht einfach zurückgenommen werden und besteht unabhängig davon, dass die Pop-Echo-Jury bei der diesjährigen Verleihung eine unverantwortliche Entscheidung getroffen hat.", so Schulz. Außerdem werde man nicht weiter aktiv mit den drei Auszeichnungen umgehen. Aus Protest gegen die Auszeichnung der umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang hatten unter anderen die Dirigenten Daniel Barenboim und Christian Thielemann mit ihren Orchestern ihre Trophäen zurückgegeben.

41 Millionen für Wiederaufbau von Al-Nuri-Moschee Vereinigte Arabische Emirate als Geldgeber Mit umgerechnet 41 Millionen Euro werden die Vereinigten Arabischen Emirate in Mossul den Wiederaufbau der Al-Nuri-Moschee und ihres berühmten schiefen Minaretts finanzieren. Das teile die Kulturministerin der Vereinigten Arabischen Emirate, Nura al-Kaabi, auf einer Veranstaltung in der nordirakischen Stadt mit.

Das achthundert Jahre alte Wahrzeichen war im vergangenen Juni bei den Kämpfen der irakischen Regierungstruppen mit dem sogenannten Islamischen Staat zerstört worden. Die Rekonstruktion von Moschee und Minarett ist ein gemeinsames Projekt der Unesco mit dem Irakischen Ministerium für Kultur und der Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut in Rom. Die Unesco bezeichnete das Vorhaben als beispiellos und als die größte derartige Partnerschaft zur Rettung kulturellen Erbes im Irak.

Unesco-Pressepreis für inhaftierten Fotografen Shawkan Der ägyptischer Fotojournalist fotografierte Protest von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi Der inhaftierte ägyptische Fotoreporter Mahmud Abu Seid, bekannt unter seinem Künstlernamen Shawkan, erhält den Preis für Pressefreiheit der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Damit werde Shawkans "Mut, sein Widerstand und sein Engagement für die Meinungsfreiheit" ausgezeichnet, erklärte die Unesco. Shawkan war im August 2013 festgenommen worden, als er fotografierte, wie Sicherheitskräfte in Kairo eine Demonstration von Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi blutig auflösten. Dabei töteten sie hunderte Menschen, darunter drei Journalisten.

Gorch Pieken kuratiert Humboldt-Labor Der Kunsthistoriker versteht das Humboldt-Labor als "soziale Plastik" Der Historiker Gorch Pieken wird den Auftritt der Humboldt-Universität im künftigen Berliner Schloss kuratieren. Das teilte Uni-Präsidentin Sabine Kunst mit.

Die Humboldt-Universität will dort auf rund 1000 Quadratmetern neue Wissenschaftsformate präsentieren. Gorch Spieken sagte im Deutschlandunk Kultur, seine Vision für dieses Humboldt- Labor sei, eine "soziale Plastik" im Sinne von Joseph Beuys zu kreieren: Angelehnt an einen erweiterten Kunstbegriffes soll es im Humboldt Labor um einen "erweiterten Wissenschaftsbegriff" gehen, der Wissenschaft nicht als ein abgeschlossenes Werk verstehe. Der Niedersachse war zehn Jahre Kurator am Deutschen Historischen Museum. Zudem war er für die Neukonzeption des Militärhistorischen Museums in Dresden verantwortlich. Das Berliner Schloss soll Ende 2019 als Kultur- und Museumszentrum öffnen.

Auch Daniel Barenboim gibt Echo-Preise zurück Liste der zurückgegebenen Echos wird damit immer länger Gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin und dem West-Eastern Divan Orchestra

Berlin will nun auch der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim seinen Echo-Auszeichnungen zurückgeben. Er habe die Diskussion um die Echo-Auszeichnung "für ein Rap-Album, dessen Texte eindeutig als antisemitisch, frauenfeindlich, homophob und allgemein menschenverachtend zu charakterisieren sind, mit großer Bestürzung verfolgt", so Barenboim in einer Stellungnahme. "Wir müssen uns geschlossen gegen solche Stimmen erheben und dürfen sie nicht auch noch dadurch bestärken, dass wir sie mit Preisen auszeichnen und dadurch legitimieren." Aus diesem Grund habe er sich entschieden, seine Auszeichnungen zurückzugeben: "Kommerzielle Interessen dürfen nicht überwiegen, wenn es um so essenzielle Fragen des Anstands und unserer Menschlichkeit geht."